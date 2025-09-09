Suscribirse

Foro Semana

Barranquilla les toma ventaja a otras regiones en Colombia: ubicación estratégica, industrias y músculo empresarial

La ubicación geográfica y la presencia de multinacionales convierten esta ciudad en un atractivo de inversión en el país.

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

Periodista en Semana

9 de septiembre de 2025, 3:51 p. m.
Semana por Colombia Barranquilla y Atlántico Martes, 9 de septiembre de 2025 Barranquilla CONVERSATORIO | Atlántico: hub de inversión y desarrollo empresarial Manuel Fernández Ariza Presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla Juan Cediel Gerente de Sostenibilidad de Ultracem Efraín José Cepeda Tarud Presidente del Comité Intergremial del Atlántico Gian Piero Celia Presidente del Banco Serfinanza Modera: Carlos Enrique Rodríguez Subdirector general de SEMANA
En el conversatorio 'Atlántico: hub de inversión y desarrollo empresarial', se discutieron las ventajas de esta región frente a otras del país. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Este 9 de septiembre, Barranquilla fue el epicentro de una nueva edición de Semana por Colombia, que llegó a esta ciudad del Caribe colombiano para discutir la proyección internacional de la región, su capacidad y ventajas frente a otras zonas del país.

Justamente este fue el tema del conversatorio ‘Atlántico: hub de inversión y desarrollo empresarial’, en el que se analizaron las ventajas competitivas de Barranquilla y Atlántico como un polo de desarrollo empresarial del país para destacar la articulación entre el sector público y privado.

Barranquilla y Atlántico: ¿cómo se están transformando en el motor del Caribe colombiano?

En el panel hicieron presencia Manuel Fernández Ariza, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla; Juan Cediel, gerente de Sostenibilidad de Ultracem; Gian Piero Celia, presidente del Banco Serfinanza, y Efraín José Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico.

Este último mencionó varios de los pilares que hacen a Barranquilla una región competitiva en Colombia.

El primero y uno de los más importantes es la ubicación estratégica, dado que se encuentra a tres días de navegación de la Florida, a dos horas y media de Miami, y se encuentra en el mismo huso horario de Estados Unidos.

Semana por Colombia Barranquilla y Atlántico Martes, 9 de septiembre de 2025 Barranquilla CONVERSATORIO | Atlántico: hub de inversión y desarrollo empresarial Manuel Fernández Ariza Presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla Juan Cediel Gerente de Sostenibilidad de Ultracem Efraín José Cepeda Tarud Presidente del Comité Intergremial del Atlántico Gian Piero Celia Presidente del Banco Serfinanza Modera: Carlos Enrique Rodríguez Subdirector general de SEMANA
La región Caribe tiene gran potencial en materia empresarial. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

El segundo pilar es ser una ciudad puerto con zonas francas, que se complementan muy bien para crear una plataforma exportadora que se ha sabido aprovechar de manera efectiva.

“En 2012 se instaló Jabones Hada, en la zona franca La Cayena. Una fábrica que venía desde el centro del país y que se instalaba para proyectarse internacionalmente en nuestro departamento, y 12 años después esta fábrica surte el 70 % del mercado de jabones de barra de Estados Unidos”, indicó.

Manifestó que en el Atlántico hay un gran tejido productivo, como un tercer pilar, con industrias que le apuestan a esa región, tanto en productos como servicios.

“Me gustaría mencionar unos ejemplos que se han instalado en nuestro departamento. En Palmar de Varela recientemente se instaló la planta Ternium. También la cervecería del Atlántico, del Grupo Bavaria, en otro sector. Una fábrica del grupo Acesco, ubicada en Malambo, que fabrica con aluminio reciclado los soportes para las panelerías solares”, indicó.

Semana por Colombia Barranquilla y Atlántico Martes, 9 de septiembre de 2025 Barranquilla CONVERSATORIO | Atlántico: hub de inversión y desarrollo empresarial Manuel Fernández Ariza Presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla Juan Cediel Gerente de Sostenibilidad de Ultracem Efraín José Cepeda Tarud Presidente del Comité Intergremial del Atlántico Gian Piero Celia Presidente del Banco Serfinanza Modera: Carlos Enrique Rodríguez Subdirector general de SEMANA
Son cinco los pilares que mueven a la región en materia económica y la vuelven atractiva. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Las energías renovables tienen gran potencia en la ciudad, con el parque de generación eólico más grande de Latinoamérica, que es Guayepo 1, 2 y 3, en Ponedera y Sabanalarga, del grupo Enel.

También, el primer parque eólico en San Juan de Acosta, Parque Eólico Carreto.

El cuarto pilar tiene que ver con los servicios de exportación. “Desde el departamento de Atlántico viene creciendo la oferta de exportación de servicios con valor agregado, como diseño arquitectónico, investigación en salud, diseño de animaciones, de tecnología y software, además de exportación de servicios de turismo de ocio, turismo de salud y turismo de eventos y negocios”, indicó.

El quinto pilar hace referencia a la formación y el capital humano, con instituciones educativas públicas y privadas que forman al personal tanto profesional como técnico y tecnológico que surte a la industria, surte a los servicios y surte a la logística.

Semana por Colombia Barranquilla y Atlántico Martes, 9 de septiembre de 2025 Barranquilla CONVERSATORIO | Atlántico: hub de inversión y desarrollo empresarial Manuel Fernández Ariza Presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla Juan Cediel Gerente de Sostenibilidad de Ultracem Efraín José Cepeda Tarud Presidente del Comité Intergremial del Atlántico Gian Piero Celia Presidente del Banco Serfinanza Modera: Carlos Enrique Rodríguez Subdirector general de SEMANA
El capital humano y la formación también es uno de los potenciales. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Barranquilla, por su ubicación, por su capacidad y tamaño de mercado, es ese centro estratégico donde llegan las empresas para proveer también ese mercado de 11 millones de habitantes como es la región Caribe”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Isabella y Beéle video viral: ex de la modelo se pronunció y tomó radical decisión: “Víctima de la exposición”

2. Alias Cheli y Toro, los escurridizos socios de Iván Mordisco que manda la parada en el Cauca

3. El insólito error que aparece en la hoja de vida de Juliana Guerrero, la próxima viceministra de las Juventudes

4. La playa más contaminada de Miami: niveles de bacterias fecales ponen en alerta la salud y el turismo en Florida

5. 🔴 EN VIVO | Venezuela vs. Colombia HOY: siga en directo el partido por las eliminatorias del Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Foros SemanaBarranquillaInversión en ColombiaCrecimiento de la economía colombiana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.