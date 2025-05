¿Bogotá, a punto de enfrentar una crisis de basuras? Esta es la alerta que se enciende desde el Concejo y que pondría en jaque a la capital del país

No obstante, a pesar de la complejidad que representa recolectar los desechos ordinarios y extraordinarios de cada rincón de la ciudad, para el Concejo de Bogotá las explicaciones dadas hasta ahora por la directora de la Uaesp, Consuelo Ordóñez, frente a las quejas ciudadanas no han sido suficientes ni del todo convincentes.

Contexto: La cuantiosa suma de dinero que deben pagar los bogotanos que no cumplan con los horarios y días para sacar la basura

SEMANA se comunicó con Consuelo Ordóñez, directora de la Uaesp, quien explicó que “de ninguna manera la ciudad se quedará sin el servicio de recolección de basuras”. Dijo que cuenta con planes B y C en caso de que la CRA no apruebe seguir con las áreas de servicio exclusivo.

La opción B, según Ordóñez, es abrir una licitación pública en junio o julio (fecha máxima para que la CRA emita su determinación) para la recolección de residuos mixtos, esos desechos como muebles, escombros y demás materiales pesados que no caben en el camión recolector y no están incluidos en la tarifa que pagan los usuarios.

De acuerdo con la directora, tales desechos estarían ocasionando la preocupación en el Concejo. De estos se podría desprender la llamada “crisis de las basuras”, dado que corresponde al arrojo ilegal de basuras especiales de los usuarios, que no está controlado, y, en caso de no ser aprobado el plan por la CRA, sí podría quedar desatendido, pues el Distrito no cuenta con los recursos para suplirlo.