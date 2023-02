Bomberos harán plantón nacional este 20 de febrero, aquí las razones y los puntos de concentración

Para la jornada del lunes 20 de febrero, cuerpos oficiales de bomberos pertenecientes a sindicatos estarán en un plantón a nivel nacional por la falta de garantías frente a sus derechos e inconformidades.

Desde la semana pasada, el Sindicato Nacional de Bomberos Oficiales de Colombia tomó la iniciativa de formar un plantón en las ciudades de Colombia para el 20 de febrero, principalmente en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Pereira. El primer motivo es que buscan la protección de su profesión y mejorar la calidad de los funcionarios en materia técnica.

Comunicado plantón 20 de febrero. - Foto: Sinbocolombia

“Mediante la presente informamos que el próximo lunes, 20 de febrero de 2023, realizaremos un Plantón Nacional, direccionado a la protección de la profesión bomberil y su reclasificación dentro del decreto 785 de 2005, dicha actividad no pretende entorpecer el funcionamiento y libre movilización dentro de los territorios, pero si dar a conocer nuestra situación y el reconocimiento de nuestra profesión”, expone el comunicado del sindicato el cual dio a conocer los motivos del plantón.

Plantón de Bomberos en Bucaramanga - Foto: Twitter: @juanfer19129144

Los integrantes del sindicato reclaman que la experiencia de 20 o 30 años que tienen los funcionarios y la capacitación que han tenido en sus carreras, no han sido aspectos para tener en cuenta en el concurso que la Comisión Nacional del Servicio Civil prevé realizar para escoger personas para la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos (UAECOB).

“De igual forma invitamos al público en general a que apoye esta expresión de inconformismo, que hay entre los bomberos oficiales de Colombia, donde un concurso mal planeado, es próximo a dejar más de 800 familias sin el sustento, cuando por años los bomberos han entregado su vida, salud y bienestar en razón a lo que tanto ama. Mismo concurso que podría poner en riesgos a las comunidades, al haber desabastecimiento del personal mejor capacitado y con mayor experiencia para las respuestas en caso de emergencia”, apunta el comunicado.

Diego Valencia, miembro del sindicato, afirmó en un video que “Reclamamos derechos como respetar nuestra estabilidad laboral, nuestra experiencia y conocimiento para poder garantizar la prestación del servicio a nivel nacional. Ustedes bomberos oficiales, aeronáuticos y voluntarios están invitados para que coloquen su voz en alto y el Estado y el presidente escuche las necesidades que tenemos, y se dé una prestación idónea de este servicio para toda la nación”.

El sindicato alega que 848 nuevas personas, que serían inexpertos, entrarían al Cuerpo Oficial de Bomberos, pero en cambio de ampliar la planta, se llevará a cabo un recorte de 848 bomberos que actualmente contarían con la experiencia necesaria para la atención de emergencias.

Este 20 de febrero en la ciudad de Bogotá se llevará a cabo el plantón por parte de los Bomberos Oficiales del país en contra del concurso de carrera administrativa y nuestros Bomberos de Dosquebradas respaldan y apoyan este proceso👨🏽‍🚒#20F #bomberoscolombia #bomberosdosquebradas pic.twitter.com/WxmfNB8gyt — bomberosdosquebradas (@Bomberos_Ddas) February 18, 2023

Valencia afirmó que “el problema es que van a ingresar personas sin ningún tipo de experiencia en emergencias, y quizá a la hora de salvar vidas se van a ver inmersos en dificultades, por eso pedimos que para presentar el concurso tengan en cuenta nuestra experiencia de todos estos años que llevamos en la institución, es que ya no somos asistenciales sino técnicos; entonces si no se modifican las condiciones del concurso, nos vamos a ver afectados no solo nosotros, sino nuestras familias, nuestros hijos, porque ellos dependen de nosotros”.

Por su parte, el presidente del sindicato, Juan Uribe, sostuvo en un comunicado que en Medellín los bomberos de la ciudad están formados como técnicos laborales, es decir, un alto nivel de estudio. Sin embargo no entiende por qué son categorizados como asistentes, afirmando que su aprendizaje les permite un cargo mayor.

Jorge Iván Saldarriaga, miembro del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y presidente de la Unidad Bomberil de Colombia (Unibom), explicó en un video que “en pro de los empleados de nuestros bomberos, donde nos vemos vulnerados. 153 plazas están siendo concursadas desde la Comisión Nacional del Servicio Civil, desconociéndonos como un nivel técnico y poniéndonos a nivel asistencial”.

El cuerpo de Bomberos de Soacha estará presente en el plantón del 20 de febrero. - Foto: Bomberos Oficiales de Soacha

En Bogotá, los bomberos convocaron una movilización en la Plaza de Bolívar desde las 9:00 a.m. . En Medellín, el sindicato convocó las movilizaciones en la Estación Bomberos Libertadores, sobre la Avenida Regional hasta el Centro Administrativo La Alpujarra.

En Pereira se espera que la movilización inicie a las 10:00 a. m., saliendo de la estación base 1, recorriendo la Carrera 6, entre las calles 33 y 35, siguiendo por la Avenida 30 de Agosto hasta el Viaducto César Gaviria Trujillo. Posteriormente se dirigirán hasta la glorieta Makro y tomarán la Carrera 7 hasta llegar a la Plaza de Bolívar.