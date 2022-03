Cabal y Macías, dos acérrimos defensores del uribismo en disputa

Los dos senadores de derecha no desaprovechan el escenario para exponer sus diferencias en público.

Quizá María Fernanda Cabal y Ernesto Macías tienen más puntos en común que en contra. Son uribistas, defienden la derecha y se han convertido durante años en los voceros más gladiadores del Centro Democrático.

Ambos coinciden en su lucha política contra la izquierda, pero las relaciones entre ambos no transitan entre la cordialidad. Por su espíritu combativo, Cabal y Macías no disimulan sus diferencias. Y cada vez son más constantes ataques entre ambos uribistas en las redes sociales.

Estamos esperando la alocución presidencial, no la suya. Que salga el Presidente @IvanDuque a exigir transparencia a la @Registraduria y a solicitar la actuación inmediata de la @PGN_COL y la @FiscaliaCol Los ciudadanos merecen saber por qué los E24 difieren de los E14. https://t.co/11vPLbYhKv — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 19, 2022

Recientemente, las irregularidades detectadas en el conteo y reporte de los votos de parte de los jurados a la Registraduría los puso de nuevo en los ring de boxeo. Más después de conocer que, tras los escrutinios, el Pacto Histórico recuperó más de 300.000 votos que le significaron tres curules y el Centro Democrático perdió 60.000 electores, que se tradujo en un escaño menos en el Senado.

“Lo ocurrido con los resultados electorales es muy grave. El Centro Democrático debe demandar y exigir escrutinio voto a voto. El partido falló en control y vigilancia, en testigos y abogados. Los candidatos están batallando solos. Nos han robado muchos votos. El fraude es real”, afirmó Macías, quien entre líneas lanzó pullas a la directora del partido, Nubia Stella Martínez, con quien tiene diferencias desde hace más de dos años.

Cabal, quien intenta no prestar atención a los señalamientos de Macías, en esta oportunidad reaccionó. “Estamos esperando la alocución presidencial, no la suya. Que salga el presidente Iván Duque a exigir transparencia a la Registraduría y a solicitar actuación inmediata de la Procuraduría y la Fiscalía. Los ciudadanos merecen saber por qué los E-24 difieren de los E-14″, dijo la senadora.

Los resultados electorales del domingo pasado también enfrentaron a Cabal y Macías. Ella, por ejemplo, responsabilizó al gobierno del presidente Iván Duque en el bajonazo de las curules del partido, que pasó de 19 a 13 curules, según el más reciente escrutinio.

“Se nota el efecto de un gobierno que no gobernó con un partido que lo llevó al poder. La disminución, sobre todo en Cámara, con la mitad de las curules, es eso. Así de sencillo: no apoyar a los miembros de bancada, a las bases en las regiones. Ahí está el costo político de no haberlo hecho.”, le dijo Cabal a SEMANA.

Macías le salió al paso y aseguró que “no se puede buscar el ahogado río arriba. Algunos desde el Centro Democrático insisten en culpar al Gobierno del resultado electoral, sin mirarse en el espejo ni reconocer los muchos errores del partido”.

Macías ha cuestionado el poder de José Félix Lafaurie, esposo de María Fernanda Cabal, en Fedegán, mientras dicha familia le ha sacado en cara la burocracia al senador garzoneño en la Electrificadora del Huila, una entidad que pasó de manejar la casa política de Hernán y Esperanza Andrade a Ernesto Macías.

Las diferencias entre Cabal y Macías no son nuevas. No obstante, se agudizaron tras el gobierno de Iván Duque, una administración que la senadora uribista ha criticado fuertemente, pero que el senador huilense insiste en defender.

Las disputas entre ambos son constantes, pero forman parte de las divisiones internas del Centro Democrático.