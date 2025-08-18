Suscribirse

Nación

Cae ficha clave de la Segunda Marquetalia en medio de teorías que aumentan sus vínculos con el crimen de Miguel Uribe Turbay

El presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que a esa facción de las disidencias les habrían pagado para asesinar al senador del Centro Democrático.

Redacción Semana
18 de agosto de 2025, 9:56 p. m.
No
Alias Pepe fue capturado durante un operativo conjunto entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía. | Foto: No

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló en su cuenta de X que en las últimas horas cayó una de las piezas claves de la Segunda Marquetalia, la facción de las Farc liderada por Iván Márquez, que habría ejecutado el plan criminal para asesinar al precandidato presidencial y senador de la República, Miguel Uribe Turbay.

El alto funcionario del Gobierno Petro indicó en su publicación: “En Túquerres, Nariño, fue capturado alias Pepe, integrante del cartel criminal de la Segunda Marquetalia, con orden judicial y solicitud de extradición de la Corte del Distrito Sur de Texas (EE. UU.) por concierto para delinquir, tráfico de armas y estupefacientes”.

Además de su pronunciamiento, el ministro Sánchez también hizo público un video en el que aparece Pepe siendo detenido en plena vía pública por varios uniformados del Ejército, la Policía y la Fiscalía. En la pieza audiovisual después aparece el presunto criminal escuchando sus derechos como persona capturada.

“Este criminal, vinculado a redes transnacionales y con alianzas con el grupo delincuencial ecuatoriano Los Choneros, hacía parte de las estructuras de la Segunda Marquetalia, grupo criminal que tanto daño han causado a Colombia”, afirmó el ministro de Defensa.

Lo más leído

1. Alcaldía de Cajicá hace anuncio en medio de búsqueda de la niña Valeria Afanador: “Información de valor”
2. La fuerte respuesta de Bruce Mac Master al presidente Gustavo Petro: “Ahora es su turno”
3. Este es el salario de un profesor con maestría o doctorado del Magisterio en Colombia

Para las autoridades colombianas, la captura de este integrante de la Segunda Marquetalia, representa un paso más para lograr el desmantelamiento de este tipo de estructuras criminales que se mantienen a base de narcotráfico y todo tipo de actividades delictivas que causan terror en la población.

No
Alias Pepe fue capturado en plena vía pública de Túquerres, en Nariño, por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y tráfico de estupefacientes. | Foto: No

Sánchez también indicó: “La operación fue posible gracias al trabajo articulado de nuestra Policía articulado con Ejército y Fiscalía, una muestra de profesionalismo, compromiso y cooperación internacional en defensa de la justicia y la seguridad”.

Se refuerza la teoría

Horas antes de que el ministro de Defensa Pedro Sánchez revelara este resultado, el presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que los indicios están dejando una ruta clara hacía la Segunda Marquetalia, como los presuntos responsables del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay, a cambio de dinero.

“Los indicios muestran una vía hacia la Segunda Marquetalia, con asiento en Venezuela y Colombia; es probable que le hayan pagado a la Segunda Marquetalia por asesinar al senador”, dijo en su cuenta de X.

Contexto: Petro asegura que “nunca” vinculó al ELN en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, y refuerza la versión que apunta a la Segunda Marquetalia

El mandatario se pronunció después de que Antonio García, cabecilla del ELN, negó la participación de esa guerrilla en el atentado contra el precandidato presidencial y cuestionó a Petro, quien dijo durante una ceremonia militar que era “probable” que estuvieran detrás del crimen contra el político “por dinero”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Una vez me tocó cantarle a un señor en las piernas”: Jean Carlos Centeno recuerda episodio entre risas

2. Explosivo coctel criminal aterroriza al departamento de Caquetá; Gobierno ofrece recompensas para dar con cabecillas

3. La dura historia que revivió Adriana Bottina sobre la muerte de su papá: “¿Por qué, si éramos tan perfectos?"

4. La fuerte respuesta de Bruce Mac Master al presidente Gustavo Petro: “Ahora es su turno”

5. Buenas noticias para Gallardo sobre Juan Fernando Quintero, de cara a juego por Copa Libertadores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Segunda MarquetaliaDisidencias de las FarcIván MárquezMiguel UribeGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.