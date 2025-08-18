Cae ficha clave de la Segunda Marquetalia en medio de teorías que aumentan sus vínculos con el crimen de Miguel Uribe Turbay

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló en su cuenta de X que en las últimas horas cayó una de las piezas claves de la Segunda Marquetalia, la facción de las Farc liderada por Iván Márquez, que habría ejecutado el plan criminal para asesinar al precandidato presidencial y senador de la República, Miguel Uribe Turbay.

El alto funcionario del Gobierno Petro indicó en su publicación: “En Túquerres, Nariño, fue capturado alias Pepe, integrante del cartel criminal de la Segunda Marquetalia, con orden judicial y solicitud de extradición de la Corte del Distrito Sur de Texas (EE. UU.) por concierto para delinquir, tráfico de armas y estupefacientes”.

Capturado alias ‘Pepe’, criminal del cartel de la Segunda Marquetalia: solicitado en extradición por EE. UU.



En Túquerres, Nariño, fue capturado alias ‘Pepe’, integrante del cartel criminal de la Segunda Marquetalia, con orden judicial y solicitud de extradición de la Corte del… pic.twitter.com/p5wgOMJ2cJ — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 18, 2025

Además de su pronunciamiento, el ministro Sánchez también hizo público un video en el que aparece Pepe siendo detenido en plena vía pública por varios uniformados del Ejército, la Policía y la Fiscalía. En la pieza audiovisual después aparece el presunto criminal escuchando sus derechos como persona capturada.

“Este criminal, vinculado a redes transnacionales y con alianzas con el grupo delincuencial ecuatoriano Los Choneros, hacía parte de las estructuras de la Segunda Marquetalia, grupo criminal que tanto daño han causado a Colombia”, afirmó el ministro de Defensa.

Para las autoridades colombianas, la captura de este integrante de la Segunda Marquetalia, representa un paso más para lograr el desmantelamiento de este tipo de estructuras criminales que se mantienen a base de narcotráfico y todo tipo de actividades delictivas que causan terror en la población.

Alias Pepe fue capturado en plena vía pública de Túquerres, en Nariño, por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y tráfico de estupefacientes. | Foto: No

Sánchez también indicó: “La operación fue posible gracias al trabajo articulado de nuestra Policía articulado con Ejército y Fiscalía, una muestra de profesionalismo, compromiso y cooperación internacional en defensa de la justicia y la seguridad”.

Se refuerza la teoría

Horas antes de que el ministro de Defensa Pedro Sánchez revelara este resultado, el presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que los indicios están dejando una ruta clara hacía la Segunda Marquetalia, como los presuntos responsables del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay, a cambio de dinero.

“Los indicios muestran una vía hacia la Segunda Marquetalia, con asiento en Venezuela y Colombia; es probable que le hayan pagado a la Segunda Marquetalia por asesinar al senador”, dijo en su cuenta de X.