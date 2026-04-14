Magnicidio Miguel Uribe Turbay: la Fiscalía acusó al hombre que se encargó de ubicar al menor para cometer el crimen

Un punto que tenían claro los responsables de diseñar, planear y ejecutar el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay era que el encargado de disparar tenía que ser un menor de edad. Jhorman David Mora Silva, alias Caleño, tenía la misión de ubicar a ese adolescente. El hombre fue acusado por la Fiscalía.

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Alias Caleño efectivamente fue la persona que ubicó a la adolescente y le dio las instrucciones para reunirse con el resto de integrantes de la organización criminal, la banda de asesinos contratada por la Segunda Marquetalia, para cometer el magnicidio en contra del precandidato presidencial.

“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Jhorman David Mora Silva, alias Caleño, por su presunta participación en la planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá”, señaló la Fiscalía en la acusación.

Lo que resulta insólito es que el hombre estaba privado de la libertad en una cárcel y desde allí logró contactar al menor de edad y dejarlo al servicio de la banda de asesinos responsables de coordinar todas las actividades criminales para concretar el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

“Asimismo, es señalado de realizar una videollamada el día de los hechos con otros implicados, entre ellos, Élder José Arteaga Hernández, alias Chipi, en la que el menor de edad recibió instrucciones sobre el atentado, además de la coordinación del transporte que lo llevaría al parque El Golfito”, advirtió el ente acusador.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por el grupo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá dan cuenta de que Mora Silva haría parte de un grupo delincuencial dedicado a ejecutar homicidios selectivos y otras actividades ilícitas en Bogotá.

“Por lo anterior, fue acusado ante un juez penal especializado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”, explicó la Fiscalía en la acusación formal.

Tras ser capturado, alias el Viejo contó quién dio la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay. Foto: API/ Semana

Son contundentes los resultados de la Fiscalía por el magnicidio del precandidato Uribe Turbay: han sido condenados Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo; Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, y Carlos Eduardo Mora González, alias el Veneco. Además, el menor de edad fue sancionado de acuerdo con la jurisprudencia.