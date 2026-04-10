Interpol expidió en las últimas horas la circular roja para formalizar las órdenes de captura en contra de seis integrantes de la Segunda Marquetalia investigados por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: alias Yako, con un pie fuera de la JEP

Así lo confirmó el director de la Dijín de la Policía Nacional, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria.

“La circular roja ya fue emitida en contra de cada uno de estos autores intelectuales. A cada uno de los que componen, como cabecillas, la Segunda Marquetalia, como alias Iván Márquez y John 40 (…) Ya fue publicada la circular roja”, explicó el oficial.

Interpol emitió circular roja para capturar a seis integrantes de la Segunda Marquetalia por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/G7dTswDXGe — Revista Semana (@RevistaSemana) April 10, 2026

Con esta publicación, las autoridades judiciales de 196 países comenzarán la búsqueda para ubicar, capturar y extraditar a estos comandantes guerrilleros.

El coronel Sanabria indicó que mediante la “cooperación internacional” se buscará fortalecer los canales diplomáticos con Venezuela para capturar a los integrantes de este grupo guerrillero que se encontrarían, según varios informes de inteligencia, en dicho país.

“Este crimen no deberá quedar en la impunidad”, explicó el director de la Dijín al manifestar la importancia de la publicación de la circular roja.

El papel de la Segunda Marquetalia

SEMANA reveló en exclusiva la declaración que rindió ante la Fiscalía General, Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, quien reconoció su plena participación en la planeación para atentar contra la vida del precandidato a la Presidencia.

Este es alias Yako, de la Segunda Marquetalia, quien participó en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay; estaría en Venezuela

Con esta declaración quedó confirmada la participación de los jefes de la Segunda Marquetalia —conformada en el año 2018 por varios exjefes de las Farc que le dieron la espalda al Acuerdo de Paz—, quienes ordenaron el atentado contra el dirigente político del Centro Democrático.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako”, contó el Viejo poco antes de aceptar su participación en este magnicidio mediante un preacuerdo por el cual fue sentenciado a 22 años de prisión.

Iván Márquez, cabecilla de la Segunda Marquetalia. Foto: no

“Recuerdo que días antes del homicidio del senador, Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, salió de la cana (cárcel) y me contactó. Me dijo que había unos negocios buenos, pero que tenía que ir a hablar con un man en la frontera” (…), narró Pérez Marroquín a la Fiscalía, al contar cómo fue abordado por Yako para planear el atentado del líder político.

“Me dijo que los trabajos eran importantes, como mover armas y cometer homicidios, pero que para poder trabajar yo tenía que ir a conocer a una persona importante. Hablaba de esa persona, que supuestamente estaba en la frontera, con respeto, como con jerarquía”, contó.

Yako, según la evidencia recolectada, fue el encargado de dar la orden de la hora cero para el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y quien presentó al Viejo y a Élder José Arteaga Hernández, alias el Costeño o Chipi, quien fue el encargado de reclutar al menor de edad que disparó contra el entonces senador Uribe Turbay en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Poco después, la Fiscalía y la Policía publicaron un cartel con los montos de las recompensas por información que permita capturar a estos comandantes guerrilleros.

La Fiscalía dictó orden de captura contra los cabecillas de la Segunda Marquetalia por el homicidio de Miguel Uribe Turbay. A todos se les expidió circular roja de Interpol. Foto: no

En el cartel se señala que por información para capturar a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, se ofrecen 5.000 millones de pesos. Mientras tanto, por Gener García Molina, alias Jhon 40, y por José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, se ofrecen 4.000 millones de pesos.

En el segundo renglón aparecen jefes de la Segunda Marquetalia como John Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda; y Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo. Por información que permita su ubicación se ofrecen 2.000 millones de pesos.

En el caso de Kendy Téllez Álvarez, alias Yako, pese a los señalamientos en su contra, se ofrecen 500 millones de pesos.