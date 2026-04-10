La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió incidente de desacato en contra de Kendy Téllez Álvarez, alias Yako, integrante de la Segunda Marquetalia.

JEP evalúa la expulsión de alias Yako, señalado de participar en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El nombre de Yako salió a relucir después de que SEMANA revelara su participación en el plan para atentar contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en junio de 2025.

En la decisión, dada a conocer este viernes 10 de abril, la Sala de Amnistía indicó que la apertura del incidente para verificar el cumplimiento del régimen de condicionalidad del guerrillero se relaciona con la información que dio a conocer en los últimos días la Fiscalía General.

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Esto, en referencia a una orden de captura en el marco de una de las líneas de investigación que lo vinculan con el magnicidio del dirigente político del Centro Democrático.

“Con la apertura de este incidente, la JEP inicia un procedimiento para verificar el cumplimiento del régimen de condicionalidad y esclarecer la situación del compareciente. Como parte de la investigación, solicitará información a distintas entidades del Estado”, señaló la Sala.

Después de recopilar la información, y de confirmarse un incumplimiento grave del régimen de condicionalidad, como la vinculación a estructuras armadas ilegales, alias Yako podría ser expulsado de la JEP. Con esto perdería los beneficios otorgados desde hace unos años y tendría que enfrentar sus procesos ante la justicia ordinaria.

En un cartel publicado recientemente por la Fiscalía y la Policía Nacional se ofrecieron 500 millones de pesos de recompensa por información que permita su captura.

Los señalamientos contra alias Yako

SEMANA reveló en exclusiva la declaración que rindió ante la Fiscalía General Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, quien reconoció su plena participación en la planeación para atentar contra la vida del precandidato a la Presidencia.

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“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako”, contó el Viejo poco antes de aceptar su participación en este magnicidio mediante un preacuerdo por el cual fue sentenciado a 22 años de prisión.

“Recuerdo que días antes del homicidio del senador, Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, salió de la cana (cárcel) y me contactó. Me dijo que había unos negocios buenos, pero que tenía que ir a hablar con un man en la frontera” (…), narró Pérez Marroquín a la Fiscalía, al contar cómo fue abordado por Yako para planear el atentado del líder político.

“Me dijo que los trabajos eran importantes, como mover armas y cometer homicidios, pero que para poder trabajar yo tenía que ir a conocer a una persona importante. Hablaba de esa persona, que supuestamente estaba en la frontera, con respeto, como con jerarquía”, contó.

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Yako, según la evidencia recolectada, fue el encargado de dar la orden de la hora cero para el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y quien presentó al Viejo y Élder José Arteaga Hernández, alias el Costeño o Chipi, que fue quien reclutó al menor de edad que disparó contra el entonces senador Uribe Turbay en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Según conoció SEMANA, Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, habría huido del país y estaría refugiado en Venezuela junto con Iván Márquez, a quien la Fiscalía no descarta expedirle una nueva orden de captura, esta vez por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.