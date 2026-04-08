La Federación de Víctimas de las Farc (FevCol) le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la expulsión inmediata de Kendry Téllez Álvarez, conocido con el alias de Yako.

Este es alias Yako, de la Segunda Marquetalia, quien participó en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay; estaría en Venezuela

Esto después que se le vinculara a la investigación que adelanta la Fiscalía General por el magnicidio del senador y prencandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, registrado en julio de 2025.

En el documento de nueve páginas, la Federación pide que se le quiten todos los beneficios a alias Yako, quien se postuló en 2018 y se ordene su captura inmediata con el fin que cumpla las dos condenas que pesan en su contra y que suman 40 años de prisión.

SEMANA reveló en exclusiva la declaración de Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, quien aceptó mediante un preacuerdo con la Fiscalía su responsabilidad en la planeación del atentado contra el dirigente político del Centro Democrático.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako. Ante las personas en la ciudad le decíamos ‘la vuelta’, pero ante los mandos de la guerrilla es una ‘operación’”, relató El Viejo, condenado el 20 de marzo a 22 años de prisión.

Exclusivo: la Segunda Marquetalia ordenó matar a Miguel Uribe Turbay. SEMANA revela la escalofriante confesión de uno de los condenados

La Fiscalía General, poco tiempo después de la revelación de este reportaje, anunció en una rueda de prensa una serie de recompensas por información que permita la captura de los jefes de la Segunda Marquetalia, incluídos Luciano Marin Arango, alias Iván Márquéz.

La recompensa se emitió en medio de la reactivación de la investigación contra un grupo de personas que fueron señaladas por confesos implicados en el magnicidio, de haber participado y dado órdenes directas para la ejecución del atentado sicarial que tuvo lugar el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.

La Fiscalía dictó orden de captura contra los cabecillas de la Segunda Marquetalia por el homicidio de Miguel Uribe Turbay. A todos se les expidió circular roja de Interpol. Foto: no

En el cartel se señala que por información para capturar a Iván Márquez se ofrecen 5 mil millones de pesos. Mientras que por Gener García Molina, alias Jhon 40; y José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, se ofrecen 4 mil millones de pesos.

En el segundo renglón aparecen jefes de la Segunda Marquelia como John Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marualnda; Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo. Por información que permita su ubicación se ofrecen 2 mil millones de pesos.

En el caso de Kendy Téllez Álvarez, alias Yako, pese a los señalamientos en su contra, se ofrecen 500 millones de pesos.