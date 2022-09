Cancillería confirma el retiro de la candidatura del exministro Fernando Ruiz a la dirección de la OPS

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este lunes que el Gobierno nacional tomó la decisión de retirar la candidatura del exministro Fernando Ruiz para dirigir la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

A través de un comunicado, la entidad señaló que el candidato que represente a Colombia en la elección, que se llevará cabo la próxima semana, debe compartir “el enfoque y el modelo de desarrollo para el sector” de la salud que ha defendido el presidente Gustavo Petro.

“Para el Gobierno nacional, la OPS es un organismo que tiene alta incidencia en la política pública de salud del país, por lo que considera que el candidato en representación de Colombia debe compartir el enfoque y el modelo de desarrollo para el sector que el presidente Gustavo Petro ha planteado y por los cuales fue elegido por los colombianos y colombianas”, sostuvo.

Sobre el candidato que finalmente apoyará Colombia, la entidad afirmó que se estudia la posibilidad de “apoyar la candidatura de otros países, en pro del bien común de los habitantes de la región, teniendo en cuenta que el bienestar general debe estar por encima de los intereses de una nación en particular”.

Cabe recordar que el nuevo director del organismo internacional será elegido durante la Conferencia Sanitaria Panamericana, que se realizará del 26 al 30 de septiembre. La Conferencia elegirá al director entre los candidatos propuestos por votación secreta. El aspirante que reciba la mayoría de los votos de los 35 estados miembro será nombrado sucesor de la actual directora Carissa F. Etienne.

Al exministro Fernando Ruiz le hicieron ‘el cajón’ pese a su gestión en la pandemia: “un oso internacional”

En entrevista con Vicky en SEMANA, el exministro Ruiz dijo este lunes que, aunque no puede asegurar que él iba a ser el director de la OPS, Colombia sí tenía bastantes posibilidades de quedarse por primera vez con ese importante cargo, teniendo en cuenta que había alrededor de 20 países que le iban a dar su voto.

“No se podía elegir ya a otra persona y sí vamos a estar en una situación inédita, casi que haciendo un oso internacional, si yo llegaba Washington a una elección y el propio país votaba contra mí”, dijo el exministro de Salud.

El exministro aseguró que más allá de que él llegara a asumir la dirección de la OPS, era una gran oportunidad para que Colombia lograra estar al frente de ese organismo internacional. “120 años de historia de la OPS y realmente Colombia era el que tenía el turno para seguir en la dirección”, destacó Ruiz.

Para Ruiz, aún desconoce por qué le quitaron el apoyo y si ello estaría relacionado por el hecho de haber hecho parte del gobierno del expresidente Iván Duque. Sin embargo, no descartó que efectivamente sea una decisión política.

“No sé si esa es la razón. Yo fui exministro de Duque y fui exviceministro del gobierno de Juan Manuel Santos (...) esta es una posición inminentemente técnica, no política. Entonces yo no veo esa razón, pero obviamente podría existir, no lo sé”, señaló Ruiz.

Por lo tanto, para Ruiz, el haberle retirado el apoyo a su candidatura, se dejó de pensar en la política exterior del país.

“La verdad no sé cómo calificarlo –la decisión–, pero Colombia es un país con una historia en temas de salud pública, muy meritorio, Colombia es de los primeros países que ha logrado erradicar la viruela, la polio, el sarampión (...) Colombia ha sido un país con un programa de inmunización regular, un programa de vacunación excepcional, y Colombia ha sido un país que tuvo un desempeño de la covid-19 que fue calificado como mejor de Latinoamérica. Además, Colombia se ha destacado por tener unas estadísticas sanitarias muy sólidas, un INS muy fuerte. De manera que Colombia estaba llamada a asumir, y está llamada, a asumir el liderazgo de la salud pública de la región”, señaló el exministro.

Ruiz también reveló que alrededor del 4 de agosto tuvo una conversación telefónica con el canciller Álvaro Leyva y que este le manifestó su apoyo y que después de ese momento se produjo un “silencio tremendamente grande” desde la Cancillería, motivo por el cual envió varias cartas, pero no le respondieron, hasta que finalmente lo llamaron y le dieron la noticia de que no lo respaldarían en sus aspiraciones para llegar a la dirección de la OPS.

Vale recordar que, recientemente, Ruiz le envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, donde le hizo saber su descontento por la decisión del Gobierno nacional.

“En mi posición de colombiano, además de candidato, lamento la posición tomada, ya que más de 20 países habían acompañado y respaldado la aspiración de Colombia. Aspiración por demás lógica y natural, porque nuestro país no ha ostentado dicha posición en los 120 años de la organización y con la mencionada decisión, seguramente nuestro país no tendrá opción efectiva durante los próximos 10 años”, dijo Fernando Ruiz en la carta.

Pese a que inicialmente eran seis candidatos, ahora sin la opción de Fernando Ruiz quedan en el partidor Camilo Alleyne, de Panamá; Jarbas Barbosa Da Silva Jr., de Brasil; Florence Duperval, de Haití; Nadine Flora Gasman, por México, y Daniel Salinas, presentado por Uruguay. El favoritismo de Colombia se iría, por ahora, hacia el aspirante mexicano.