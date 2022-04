Capturan al compositor Alberto ‘Tico’ Mercado por golpiza a su expareja

Alberto ‘Tico’ Mercado, conocido por canciones como ‘Olvídala’ o ‘Amarte es mi vida’, fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Valledupar tras ser señalado de presuntamente golpear brutalmente a Fernanda Ariza, su exnovia, el pasado 14 de octubre.

Mercado también habría agredido a la mujer verbal, psicológica y físicamente. La joven, de 26 años, señaló que el hombre le dio dos golpizas por celos, y también la tomó fuertemente por el cuello.

“Alberto estuvo con nosotros, pues más allá de la amenaza la relación no acabó en malos términos. Las cosas se complicaron cerca de la medianoche, ya la reunión había terminado. Alberto, quien ya se había ido de mi casa, vuelve con el pretexto de que había olvidado su billetera. En el momento, me hace reclamos por un mensaje que alcanzó a mirar en mi teléfono; le molestó ver que un hombre me estuviera escribiendo”, señaló Ariza.

La golpiza fue tan fuerte que incluso hasta diez días después, Ariza tuvo que “dormir sentada para poder respirar”.

“Por fortuna logré soltarme, llamé a la Policía, pero fue peor. Desató su ira y me propinó golpes en el cuerpo y la cara que me dejaron con el tabique fisurado, un diente torcido” contó la mujer.

Una vez Ariza interpuso la denuncia, un juzgado emitió la orden de captura contra el compositor, no obstante, este se hallaba de gira en México, por lo que su captura se logró hasta que este volvió al país.

‘Tico’ Mercado tendrá que asistir las audiencias de imputación de cargos, las cuales se realizarán este martes 5 de abril. El hombre será judicializado por el delito de tentativa de homicidio agravado, cuya pena alcanza los 50 años de cárcel.

Una vez capturado, ‘Tico’ Mercado, fue conducido a las instalaciones de la Fiscalía para su reseña y sería judicializado por el delito de tentativa de feminicidio agravado, cuya pena parte de más de 40 años de prisión y se extiende hasta los 50, y será presentado ante un juez de control de garantías.

“Naturalmente es una persona que tiene una notoriedad pública por sus dotes de artista. Se encuentra un poco afectado, a la espera de que se haga justicia y se conozca la verdad en este caso”, expresó Wilmer Cobo, abogado de Mercado.

Otro caso de agresión a mujer se presentó en Boyacá

La víctima fue agredida con una botella que un desconocido le rompió en su rostro. De acuerdo con las declaraciones, se trata de una joven llamada Karoll Sofía Duarte Soto, quien se encontraba en una bodega de panela del municipio. Allí, una dupla de hombres le ofreció cerveza, pero la bebida alcohólica fue rechazada por la mujer, porque estaba laborando.

En consecuencia, el acto de Duarte no le gustó mucho a uno de los sujetos y le respondió con la agresión; le pegó con una botella de cerveza en la parte superior de su cuerpo. La violenta acción quedó grabada a través de un video de una cámara de seguridad.

“Él me ve cerca y él empieza hablarme muy cerca y él empieza a decirme que ladrona, que pícara, que perra, que no sé qué, entonces yo lo siento muy encima, porque él está muy encima y para mí era muy incómodo sentirlo así, entonces yo lo empujo y le digo ‘de malas’, y el tipo traía una cerveza en la mano y me la revienta en la cara”, revela Karoll Sofía Duarte en Noticias Caracol.

La fuerza del golpe hizo que el rostro de la víctima sufriera una grave herida que necesitó de una intervención quirúrgica de puntos faciales. En la misma bodega de panela se encontraba la mamá de Duarte y fue ella quien la llevó de urgencias a la clínica.

Cabe señalar que la madre cabeza de familia ya interpuso la denuncia a la Fiscalía General de la Nación, la entidad investigará si hay otras mujeres que también han sido víctimas de agresión por el hombre.