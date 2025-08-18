Suscribirse

Nación

Caquetá: las disidencias ahora extorsionan en nombre de la paz total. Exigen dinero, hamacas y alimentos a los ganaderos

Decenas de personas en el departamento recibieron una misiva en la que les piden acudir masivamente y financiar el encuentro de apertura de la mesa de diálogos entre las FARC-EP y el gobierno.

Redacción Semana
18 de agosto de 2025, 10:55 a. m.
.
La carta con la que "invitan" a los ganaderos a asistir a un evento de las disidencias de las Farc. | Foto: Fotomontaje SEMANA

El terror estremece al Caquetá. En medio de la ola de violencia que vive el departamento, los grupos armados ahora extorsionan en nombre de la Paz Total. SEMANA conoció una carta que les llegó a algunos ganaderos. En esta, las disidencias, lideradas por alias Calarcá, los citan para que se trasladen al “encuentro de reapertura de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor de bloques y frente de las FARC-EP”.

El llamado es bastante inusual, pues lo que busca el grupo no solo es una asistencia masiva a una de sus reuniones, sino también la financiación necesaria para hacerla realidad. “Dicen que es voluntario, pero obviamente es obligatorio. Aquí no hay ni Dios ni ley, la única ley son ellos mismos”, le dijo a SEMANA una de las personas que recibió la misiva.

Contexto: Gobierno Petro está perdiendo al Caquetá: inquietantes revelaciones del gobernador Luis Francisco Ruíz

El texto de la carta que les llegó a los ganaderos dice así: “La Comisión política de la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano Para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales COSCOPAAS invita (...) al gran evento que se realizará los días 22 y 23 de agosto en la hacienda CASA ROJA vereda la Tunia, Llanos del Yari, municipio de San Vicente del Caguán, con motivo de la reapertura de la mesa de diálogos de paz entre las delegaciones del gobierno nacional y el Estado Mayor de bloques y frente de las FARC EP”.

Caquetá, bajo el mando de Calarcá: impactantes revelaciones del gobernador Luis Francisco Ruiz

“El objetivo central de nuestra asistencia es exigir el cumplimiento de los acuerdos y protocolos firmados hasta la fecha y los que a partir de la fecha se firmen, que se dé cumplimiento a lo acordado en la mesa de transformaciones territoriales y que se inicien las actividades en los proyectos que beneficien nuestras comunidades, es el momento crucial para exigir nuestros derechos”, agrega la misiva.

Lo más leído

1. Primicia | Epa Colombia recibe nuevo portazo de la justicia. Estos son los detalles
2. Gustavo Petro reprocha duramente al papá de Miguel Uribe Turbay por ofrecerle el legado de su hijo a Álvaro Uribe. Esto le dijo
3. Álvaro Uribe le pone fecha a la definición del candidato del Centro Democrático y sacude el tablero político para 2026

El grupo se presenta como “víctimas del conflicto”, asegurando que no quieren “seguir prestándonos para que la corrupción y la desidia del Gobierno nacional siga campante amparada en nuestro silencio”.

. “Dicen que es voluntario, pero obviamente es obligatorio. Aquí no hay ni Dios ni ley, la única ley son ellos mismos”, le dijo a SEMANA una de las personas que recibió la misiva. | Foto: afp

Y agregan: “Es la oportunidad de hacernos sentir y demostrar nuestro descontento por la revictimización que seguimos sufriendo. La invitación es cordial, donde esperamos contar con su presencia y la de sus comunidades”.

Además del tono del mensaje, llama la atención que los ganaderos son conminados a llevar todo lo que se necesita para su realización: “Llevar menaje completo. (Hamaca o camping y elementos para consumir los alimentos)”. Además, les piden “llevar pancartas alusivas a la exigencia de la continuidad de la mesa de diálogos de paz y el cumplimiento de los acuerdos”.

“Hay fuerzas vetadas para la Fuerza Pública”

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruíz, ha levantado la voz para que el país conozca la dura realidad que se vive en su región. La situación de orden público es crítico y el alcance que tienen los grupos criminales es nacional.

De hecho, la pista más sólida del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay apunta hacia allá. Como se sabe, alias el Costeño, el hombre que fue encargado de organizar la operación del atentado, le pidió a alias Gabriela que viajara a Florencia en donde, aseguró, la guerrilla iba a recibirla y entrenarla para ser francotiradora y manejar drones.

Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá.
Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá: "Definitivamente, me duele decirlo, y con el corazón roto. Hay una pérdida de competitividad de nuestras Fuerzas Militares hacia los grupos armados ilegales" | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Ruiz aseguró, en diálogo con SEMANA, la situación que él mismo padece. Ha sido víctima de extorsión del grupo de alias Calarcá que hoy convoca a los ganaderos. Y la semana pasada, atentaron contra la finca de su pareja.

“En los últimos tres meses, tal vez, hemos sido muy reiterativos, porque las amenazas se han acrecentado fuertemente, inclusive, hasta el punto que a mí me escribían, le escribían a mi esposa, hasta el punto que han retenido al hermano de ella en varias ocasiones“, dijo.

Contexto: Disidencias de las Farc atacaron finca de la esposa del gobernador del Caquetá: volaron la casa y se robaron el ganado

“Definitivamente, me duele decirlo, y con el corazón roto. Hay una pérdida de competitividad de nuestras Fuerzas Militares hacia los grupos armados ilegales que, definitivamente, hoy hacen que, aunque no tengamos zonas de distensión ni decretos del fuego activo, parece que, en la realidad, sí existieran zonas vetadas para nuestra Fuerza Pública".

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mhoni Vidente dio el horóscopo del 18 de agosto y envió consejos para los 12 signos del zodiaco

2. El cóctel mortal de peligrosa droga que se mezcla con el ‘Tusi’ en Bogotá y que tiene en alerta a todas las autoridades

3. Álvaro Uribe Vélez vuelve a referirse a su proceso judicial: “Jamás intenté engañar a la justicia”

4. Plan retorno en Bogotá, en vivo: así está la movilidad en la ciudad, hoy lunes 18 de agosto

5. El pleito por un millón de batas que compró la UNGRD en pandemia y terminó quebrando a una empresa. Esta es la historia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaquetáSeguridadDisidencias de las FarcExtorsiónOrden público

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.