Carlos Ferro, exsenador, tendrá que responder en juicio por presuntamente quitarle el sueldo a un integrante de su UTL

El excongresista del Partido de la U fue llamado a juicio por el delito de concusión.

Redacción Semana
17 de octubre de 2025, 3:41 p. m.
Carlos ferro Exsenador de la república
Carlos Ferro, exsenador de la República, fue llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia. | Foto: guillermo torres-semana

Un “no” rotundo recibió el exsenador del partido de la U, Carlos Roberto Ferro, por parte de la Corte Suprema de Justicia en su intento por anular el llamado a juicio por el delito de concusión.

La Sala de Instrucción de este alto tribunal rechazó la petición de nulidad presentada por la defensa del excongresista y dejó en firme la acusación en su contra.

Contexto: Nuevo y demoledor testimonio revive proceso contra el excongresista Carlos Ferro: lo investigan por enriquecimiento ilícito y concusión

Los hechos se refieren directamente al nombramiento de un funcionario en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Según la denuncia, este funcionario le habría entregado parte de su sueldo a personas cercanas al excongresista.

Esta persona necesitaba dicho trabajo para cumplir con las semanas exigidas para acceder a su pensión.

El expediente contra el exsenador Ferro pasó a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema.

En desarrollo...

