Carlos Ferro, exsenador, tendrá que responder en juicio por presuntamente quitarle el sueldo a un integrante de su UTL

Un “no” rotundo recibió el exsenador del partido de la U, Carlos Roberto Ferro, por parte de la Corte Suprema de Justicia en su intento por anular el llamado a juicio por el delito de concusión.

La Sala de Instrucción de este alto tribunal rechazó la petición de nulidad presentada por la defensa del excongresista y dejó en firme la acusación en su contra.

Los hechos se refieren directamente al nombramiento de un funcionario en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Según la denuncia, este funcionario le habría entregado parte de su sueldo a personas cercanas al excongresista.

Esta persona necesitaba dicho trabajo para cumplir con las semanas exigidas para acceder a su pensión.

El expediente contra el exsenador Ferro pasó a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema.