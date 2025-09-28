Carolina Corcho dice ser “una de las solteras más cotizadas” de Colombia: esto contó la precandidata presidencial

Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero se alistan para participar en la consulta interna en octubre del Pacto Histórico, para escoger al candidato único de cara a las presidenciales de 2026.

Mientras llega ese día, la precandidata Carolina Corcho ofreció una entrevista en ‘Desnúdate con Eva’, donde abordó varios temas, entre estos, de su vida personal.

En medio de la entrevista, la periodista y presentadora Eva Rey le consultó a Corcho si estaba soltera o casada. A lo anterior, la exministra de Salud respondió sin titubeos:

“Yo soy la soltera la soltera más cotizada...una de las solteras más cotizadas de este país. Separada, pero bueno. Pero siempre hay alguien. Dejémoslo ahí”, indicó puntualmente Corcho en ‘Desnúdate con Eva’.

La exministra Corcho se mantuvo en su decisión de participar en la consulta interna del Pacto Histórico. | Foto: guillermo torres reina-semana

Posteriormente, Rey le consultó sobre qué le decía su familia y la persona con la que ella está, teniendo en cuenta que actualmente está enfocada en llegar a la Presidencia.

“Cualquiera que esté al lado mío debe acompañarme en esto y estar de acuerdo. Porque imagínate tu asumir un reto tan enorme como es gobernar un país como Colombia, significa que quienes me rodean, pues íntegramente se comprometan con esto”, respondió la precandidata del Pacto Histórico.

A Corchó, la periodista Rey también le preguntó si tenía o no hijos: “Decidí no tener hijos hace muchos años. Cuando tenía como 20, 25, 30, yo dije ‘bueno’...en todo caso uno veía que esto es una responsabilidad; tener hijos es una responsabilidad enorme, hacer unas renuncias. Yo admiro profundamente a las mamás, pero desde ese momento decidí no tener hijos”.

No obstante, Corcho confesó que en su momento, años atrás, dudó si debía o no, tener hijos.

Por otra parte, fue consultada sobre el tema del aborto en Colombia. “Yo respeto las luchas de las mujeres y en estos momentos hay unos fallos, unas sentencias de la Corte Constitucional a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que hay que hacer es respetar los fallos y los avances de la jurisprudencia”.