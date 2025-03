Caso Juan Pablo Gallo: Corte Suprema tomó importante decisión en su proceso por enriquecimiento ilícito

La denuncia contra el senador liberal

La decisión de la Corte

El lío de Gallo con el escándalo de la UNGRD

Habla Juan Pablo Gallo, mencionado en lista del escándalo UNGRD: “No sé por qué me están metiendo en una cosa que yo no voté”

Contexto: Habla Juan Pablo Gallo, mencionado en lista del escándalo UNGRD: “No sé por qué me están metiendo en una cosa que yo no voté”

Sobre esos señalamientos, el senador liberal, se defendió: “No hay ningún sentido, ni ninguna razón para que yo aparezca en esa lista. Yo soy un congresista de oposición. Me he mantenido en la oposición desde antes de que llegara el señor presidente al poder. Yo no voté por él y en todo el Gobierno he sido consistente y constante”.