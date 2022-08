Caso Uribe: ¿por qué la Fiscalía solicitó una nueva preclusión?

Fueron tres meses de investigación, de acuerdo con la Fiscalía, los que dejaron como resultado la decisión de pedir una nueva preclusión en favor del expresidente Álvaro Uribe, en el proceso que se adelanta por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. El fiscal que recibió las diligencias, el tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, consideró que no existe mérito para continuar con la investigación.

“Con relación a la investigación que se sigue contra Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, la cual fue asignada especialmente al fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, doctor Javier Fernando Cárdenas Pérez, fueron practicados los actos de investigación sugeridos por la juez 28 penal del circuito de Bogotá, quien negó la solicitud de preclusión de la investigación solicitada previamente”, dijo la Fiscalía.

En abril, la juez 28 de conocimiento negó la solicitud de la Fiscalía y del propio coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, de precluir la investigación en contra del exmandatario, tras considerar que faltan algunos hechos por investigar y aunque se mantiene la presunción de inocencia, era necesario indagar antes de tomar la determinación de precluir.

En una nueva etapa de la investigación, el caso fue reasignado al fiscal Javier Fernando Cárdenas, que, en adelante, recopiló declaraciones, evidencia forense, técnica, como videos o audios de cara a analizar y en ese sentido tomar una determinación: continuar con el proceso o solicitarle nuevamente a los jueces de conocimiento la preclusión. El fiscal se fue por lo segundo.

“En algo más de tres meses de actividades investigativas, el despacho a cargo del caso tomó 14 declaraciones, realizó un interrogatorio al imputado, ejecutó 7 inspecciones a diferentes autoridades, hizo una búsqueda selectiva en base de datos y practicó pruebas técnicas y análisis forenses en fotografía y video, acústica, informática forense y extracción de información de teléfono celular, entre otras”, señaló la Fiscalía al confirmar que se solicitó la preclusión.

Las razones

En el marco de las diligencias de verificación e indagación a cargo del fiscal Cárdenas y apoyadas por los investigadores de policía judicial, la Fiscalía compartió los criterios que en su momento expuso el fiscal Gabriel Jaimes, para concluir que, por lo menos en el caso del expresidente Álvaro Uribe, no hubo la comisión de delitos y por tanto la presunción de inocencia se mantenía incólume.

En ese orden de ideas, el fiscal a cargo del proceso insistirá ante los jueces en la preclusión del caso y en favor del exmandatario, por considerar que hay atipicidad de la conducta, en otras palabras, que no hubo delito y que la presunción de inocencia se mantiene, no se pudo tumbar o no lograron demostrar que el expresidente fuera responsable de los hechos investigados.

“El fiscal de conocimiento, con plena autonomía e independencia, y atendiendo criterios de imparcialidad legal y objetividad probatoria, consideró que se han configurado las causales de preclusión de atipicidad de la conducta e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, que serán presentadas en la audiencia respectiva”, explicó la Fiscalía.

Luego de radicar la solicitud de preclusión, los jueces de conocimiento fijarán las fechas y en ese escenario se expondrán las condiciones para las audiencias que, en la primera solicitud de preclusión, tardaron más de un año en adelantarse. Por un lado, estarán las víctimas atentas a participar de las diligencias y la defensa apoyará la solicitud de la Fiscalía.