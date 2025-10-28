En cuestión de días, tres mujeres montaron y desalojaron supuestas clínicas estéticas en barrios como Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera en Medellín, Antioquia. Son las llamadas ‘cirujanas de garaje’ que por redes sociales ofrecían servicios estéticos y después de acumular usuarias, simplemente desaparecían.

Las víctimas, clientas que llegaban a esas improvisadas clínicas, con los días, padecían problemas médicos como infecciones, deformidades y limitaciones funcionales, justamente, con ocasión de los procedimientos estéticos que realizaban las mujeres capturadas por la Fiscalía.

Cayeron las cirujanas de garaje en Medellín. La Fiscalía capturó a tres mujeres acusadas de montar clínicas estéticas ilegales que dejaron a varias usuarias con graves deformidades. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/gN5Tz8490c — Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2025

“Redes sociales estaban promocionando la lipólisis láser con transferencia glútea, con lo cual realizaron estos procedimientos, y esos procedimientos ocurrieron en cuatro barrios de Medellín, que después de varias semanas, simplemente, desalojaban los locales y las víctimas se quedaron sin como reclamar”, señaló la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera.

Las mujeres ‘cirujanas de garaje’ fueron identificadas como Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo. Ellas habrían participado directamente en las intervenciones quirúrgicas y en otras labores relacionadas como administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos.

De acuerdo con los investigadores que adelantaron durante meses todo este proceso, las mujeres capturadas no contaban ni con la formación profesional, ni siquiera la experiencia para adelantar cirugías estéticas, menos en las condiciones en las que se logró establecer se adelantaron esos procedimientos; lo que derivó en problemas médicos para las clientas.

La Fiscalía capturó a tres mujeres señaladas de conformar improvisadas clínicas estéticas que dejaron varias víctimas. | Foto: Fiscalía

“Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que estas tres personas no contarían con la formación profesional, idoneidad ni experiencia para intervenir en cirugías y otros tratamientos médicos. Esta sería la causa de cuadros infecciosos, deformidades permanentes o limitaciones funcionales ocasionadas a 24 mujeres, que acudieron a reclamar por las afectaciones a su salud y no recibieron respuesta”, dijo Jaramillo.

Luego de los procedimientos de captura la Fiscalía adelantó las audiencias preliminares ante jueces de control de garantías para imputar cargos por concierto para delinquir, estafa y lesiones personales dolosas; cargos que ninguna de las tres capturadas aceptó, pero que fueron suficientes para que un juez ordenara una medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía capturó a tres mujeres señaladas de conformar improvisadas clínicas estéticas que dejaron varias víctimas. | Foto: Fiscalía