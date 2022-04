“Chávez me llamó para postular a Piedad Córdoba como mediadora en liberación de secuestrados”: Uribe

SEMANA conoció la declaración del expresidente Álvaro Uribe ante la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, en medio de la investigación contra Piedad Córdoba por la denominada farcpolítica. “El expresidente de Venezuela (Hugo) Chávez me llamó para intervenir en el proceso de liberación de secuestrados y postular a Piedad Córdoba como mediadora”.

Uribe habló de Piedad Córdoba y qué conocimiento tenía de ella, pues los dos hicieron parte al tiempo del Partido Liberal: “No tuve oposición de ella mientras fui gobernador, la descalificación que me hizo fue posterior. No sé qué hecho llevó ese cambio, fue muy extraño para mí. Escuché siempre ese comentario que está ahí, que a ella la habían presionado grupos al margen de la ley para que me atacara en esa nueva elección, pero no tengo pruebas, solamente rumores de ciudadanos”.

“Los informes que tuve de medios de prueba, que no puedo citar aquí por su advertencia, es que tenía interés político no solo en Venezuela sino en Colombia. Y, por supuesto, una persona que tenga éxito como mediador en una liberación de secuestrados pues gana aplausos”, señaló Uribe.

Y agrego en la diligencia: “Por fuente abierta se puede conocer lo que ella declaró en México, diciendo que Colombia debía tumbar el gobierno de Álvaro Uribe. Ella fue muy opositora en mis dos periodos presidenciales”.

Sin embargo, el expresidente sí dejó claro que no tiene claro si Córdoba recibió algo a cambio de esas gestiones: “Es que se conoció por medios de prueba que no puedo recurrir, que había un interés político en las elecciones de Colombia y en los procesos políticos de Venezuela”, dijo Uribe.

Piedad Córdoba - Pacto Histórico - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Uno de los puntos claves de la diligencia es cuando la magistrada Lombana hizo referencia a la operación ‘Sodoma’ en la que fue abatido Víctor Julio Suárez, alias Mono Jojoy, en septiembre de 2010. Pero además se le preguntó por diferentes operaciones militares, incluida ‘Sodoma’.

La declaración se conoce días después de que la magistrada Lombana viajara a España para tomar la declaración del exgeneral chavista, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, en otra investigación, puntualmente relacionada con Gustavo Petro. En España, Lombana interrogó a Braulio Augusto Sánchez Acosta.

Sánchez es un hombre que presentó una tutela reclamando respeto a los derechos humanos de presos en la cárcel de Girón, en Santander. Poca información se tiene sobre él, pero en el despacho de la Corte Suprema, según pudo establecer SEMANA, también hay información sobre contratos en Santander.

El nombre de Sánchez aparece entre las preguntas que la magistrada Cristina Lombana le hizo a varios testigos de la farcpolítica, incluyendo los asesores de la senadora Piedad Córdoba. Varios coincidieron en que no conocen a Sánchez ni saben qué relación pueda tener con Córdoba.

El expediente por farcpolítica ha tenido todo un desfile de testigos en Colombia. Incluso, la Corte Suprema de Justicia quiere tener claridad sobre los viajes que adelantó Piedad Córdoba cuando fue senadora de la República, y por esa razón envió un oficio al Senado de la República para tener claridad con esa información. En un documento enviado a la Secretaría General del Senado, la magistrada Cristina Lombana pide colaboración para que se responda a la mayor brevedad.

También se busca información sobre los posibles nexos de la congresista con Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, preso en una cárcel de Estados Unidos, en un expediente que se deriva de la farcpolítica.