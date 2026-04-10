Cierre temporal de importante estación de TransMilenio: atención, usuarios

En cumplimiento del cronograma establecido para la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, se confirmó un nuevo ajuste en la operación del sistema TransMilenio sobre el corredor de la Avenida Caracas.

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A partir del próximo sábado 18 de abril, la estación Calle 45 - American School Way dejará de prestar servicio de manera temporal para facilitar las obras de cimentación y levantamiento del viaducto en este sector del centro de la ciudad.

Para mitigar el impacto en la movilidad de los usuarios, se habilitará la estación temporal Calle 39, ubicada sobre la Avenida Caracas entre la diagonal 40 y la calle 37. La estación temporal Calle 39 asumirá la carga de pasajeros de la zona y operará con servicios distribuidos en tres vagones para garantizar la conectividad con el norte, sur y occidente de la capital.

Distribución de servicios en la estación temporal

La operatividad de la nueva infraestructura provisional contará con la siguiente oferta de rutas: el Vagón 1 recibirá los servicios B18, B74, B75, J24, J74 y la ruta fácil 6.

Por su parte, el Vagón 2 atenderá las rutas B23, C15, D24, H15, H75 y el servicio corriente 8. Finalmente, el Vagón 3 dispondrá de los servicios F60, K23, A60, L18 y refuerzos de las rutas 6 y 8.

Estado actual de la Primera Línea del Metro

Con corte al 10 de abril de 2026, el proyecto de infraestructura vial más relevante de la ciudad reporta un avance general de ejecución del 75,50 %. La obra ha entrado en una fase técnica de integración y acabados, con la proyección de alcanzar el 90 % de avance al finalizar el presente año.

Entre los hitos alcanzados destaca la construcción de más de 12 kilómetros de viaducto, con estructuras visibles en puntos estratégicos como la Avenida NQS, la Calle 26 y la Calle 72.

Respecto al material rodante, se confirmó que ya se encuentran en Bogotá 9 de los 30 trenes que integrarán la flota operativa. Se tiene programado que las pruebas técnicas en vía, que comprenden un tramo de 6 kilómetros de viaducto, inicien durante el mes de mayo de 2026.

Cronograma y proyecciones futuras

Mientras avanzan las obras civiles en las estaciones 4 y 6, el Distrito mantiene en marcha la licitación internacional para la Línea 2 del Metro, cuya adjudicación se prevé para enero de 2027. Según el cronograma oficial, la meta institucional es dar inicio a la operación comercial con pasajeros en marzo de 2028, cumpliendo así con las fases de integración del sistema de transporte masivo de la capital.