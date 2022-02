“Ciudad cárcel” para los corruptos: esta es la propuesta de Rodolfo Hernández

En medio del grave hacinamiento carcelario por el que atraviesa el país, el candidato presidencial Rodolfo Hernández propuso la construcción de una “ciudad cárcel”, en la que paguen sus condenas miles de condenados.

En una entrevista con la emisora radial Tropicana, Hernández dio detalles de su propuesta. “¿Estamos resocializando o estamos empeorando la situación social de Colombia? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comprar 200.000 hectáreas en los Llanos Orientales o más”, dijo inicialmente.

Luego explicó que en esos terrenos hay que construir una ciudad con el “mejor urbanismo del mundo”, en donde vivan “200.000 presos peligrosos”.

El candidato de la Liga Anticorrupción, que viene creciendo en las encuestas y es segundo en la intención de voto a la Presidencia, luego de Gustavo Petro, planteó además beneficios tributarios para las compañías que se establezcan en esa “ciudad cárcel”.

“Se hace una ley. Las empresas que se vayan para allá no pagan impuestos. Pero tienen que pagar 1.6 salarios mínimos a los presos. Cada preso consigue su trabajo. No se le da de comer, él tiene que trabajar para comer, no puede salir de esa ciudad, todos tienen un brazalete de titanio adherido al tobillo, como un esparadrapo”, sostuvo Hernández.

Según las cifras oficiales, en el país hay 96.097 personas privadas de la libertad en 132 establecimientos de reclusión.