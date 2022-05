Claudia López pide a candidatos presidenciales que se comprometan a acatar los resultados electorales

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo este jueves 12 de mayo un llamado a los candidatos presidenciales a acatar los resultados electorales.

López les pidió a los aspirantes a la Casa de Nariño que se comprometan a respetar los resultados a través de “una narrativa electoral genuina, responsable y firme que no prejuzgue a sus contrincantes ni incite desconfianza y mucho menos inestabilidad democrática”.

“Quiero hacer un llamado, como ciudadana y alcaldesa mayor de Bogotá, a todos los candidatos y partidos en contienda presidencial. Apreciados candidatos, no solo de sus propuestas, sino de su ponderación, depende el buen curso de este proceso electoral. Quiero invitar a todos los candidatos, especialmente a aquellos que según las encuestas de opinión lideran la intención de voto en este momento, a que se comprometan a acatar los resultados electorales expresamente, no de labios para afuera, no con un comunicado más; a que se comprometan a tener una narrativa democrática, garantista, que no prejuzgue y que no demonice a ninguno de sus contrincantes”, dijo López.

Hago un llamado a candidatos y partidos en contienda presidencial a que se comprometan a acatar los resultados a través de una narrativa electoral genuina, responsable y firme que no prejuzgue a sus contrincantes ni incite desconfianza y mucho menos inestabilidad democrática. pic.twitter.com/xENslDr7hr — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) May 12, 2022

“Bogotá, Colombia está asistiendo a un certamen electoral, no a una confrontación civil. No es más que una competencia democrática y no tiene que trascender a ninguna forma de confrontación civil”, subrayó la mandataria de la capital del país.

“Esta campaña no puede terminar desconociendo las sentencias de la CIDH”: Claudia López cuestiona a la Procuraduría

El miércoles, la alcaldesa criticó a la procuradora Margarita Cabello por suspender del cargo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por supuesta participación en política.

La mandataria considera que no se están teniendo en cuenta los lineamientos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), en el caso contra Gustavo Petro, entre otros hechos.

“Esta campaña no puede terminar desconociendo la Constitución, las sentencias de la CIDH y a la ciudadanía. Por respeto a la voluntad ciudadana, las sanciones a los electos popularmente las ponen exclusivamente los jueces. Esa sentencia y demás garantías democráticas deben acatarse”, aseguró la alcaldesa.

“La campaña solo les corresponde a los candidatos y ciudadanos. Nuestros ciudadanos nos piden con razón seguridad, empleo, infraestructura, inversión social y recuperar la confianza en la vida y las instituciones. Y de esta campaña solo están recibiendo insultos, abusos y miedos”, dijo.

“Los ciudadanos de Bogotá pueden tener la certeza de que podrán expresar tranquilamente su voluntad popular y que será respetada. Toda Colombia debe tener la misma garantía. Ese sí es el trabajo que nos corresponde”, aseguró la mandataria.

La decisión de la procuradora Cabello ha sido fuertemente criticada por algunos sectores, especialmente de oposición al presidente Iván Duque, aunque otros más cercanos al Gobierno han respaldado la suspensión por considerarla una clara participación en política, en este caso, a favor del candidato Petro.

El suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha cuestionado fuertemente la decisión diciendo que se trató de un “golpe de Estado”.

“La suspensión del alcalde de Medellín por parte de la exministra (de) Duque a dos semanas de elecciones presidenciales, sin ningún tipo de proceso jurídico y sobrepasando sus competencias, solo puede ser entendido como un plan para desestabilizar al país y justificar un golpe de Estado”, dijo Quintero en las últimas horas.

Con esa idea del “golpe de Estado” se han alineado varios políticos de oposición al gobierno del presidente.

Uno de los más indignados con la decisión fue el candidato Petro, quien también habló en términos similares a López y Quintero, cuestionando a la procuradora Cabello, al presidente Duque y al expresidente Álvaro Uribe.