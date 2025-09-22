Clima en Bogotá: este es el pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló el pronóstico del clima para este martes 23 de septiembre de 2025 en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con la entidad, se esperan que en horas de la madrugada haya condiciones secas donde estará mayormente nublado en la capital.

“La temperatura mínima esperada es de 6 °C. En la mañana se estiman, predomine el tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado", dice el informe de pronósticos y alertas hidrometeorológicas diarias vigentes del Ideam.

Así mismo, se pronostica que en horas de la tarde se presenten lluvias ligeras acompañadas de lloviznas, especialmente en el sur, norte y occidente de la ciudad, en zonas de Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy y Usme.

Mientras que en la noche del martes se prevé posibles lloviznas en algunos sectores de la ciudad, por lo que se recomienda estar preparado ante las condiciones meteorológicas.

Por su parte, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) reportó que la ciudad de Bogotá entró en su segunda temporada de lluvias.

Entre las recomendaciones emitidas en la circular del Idiger se destacan las siguientes: