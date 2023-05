CNE, en la lupa: Corte suprema pide investigar al órgano electoral por ‘aval’ para financiación privada en campañas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra ‘bajo la lupa’, luego de que la Corte Suprema de Justicia pidiera que el órgano fuese investigado por supuestamente haber permitido que financiación privada ingresara a campañas en las elecciones de marzo del año pasado. Lo anterior, respecto a quienes aspiraban a las curules de paz.

La controversia gira en torno a un concepto del CNE en el que no se hacía alusión a los aportes privados de forma directa. Sin embargo, según está determinado, la financiación de carácter propio o particular no puede ingresar solo a una campaña sino que, por el contrario, esta debe ser “preponderantemente estatal”.

Así las cosas, la Corte tomó la decisión de trasladar copias a la Fiscalía para que determine si el órgano electoral incurrió o no en presuntas irregularidades. Entretanto, el alto tribunal se inhibió de investigar al hoy representante a la Cámara, Jorge Rodrigo Tovar, a quien se le relacionó con delitos de financiación no autorizada en su campaña.

La Corte Suprema resolvió “inhibirse de abrir investigación formal contra el representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial para la Paz (CITREP), Jorge Rodrigo Tovar Vélez, de conformidad con lo indicado en la parte considerativa de esta providencia”.

Sin embargo, el alto tribunal resolvió “compulsar copias penales (...) a fin de que se investigue el presunto delito de prevaricato por acción, en relación con el concepto emitido por el Consejo Nacional Electoral el 15 de diciembre de 2021 con radicado CNE-E-2021-023004, como respuesta a la petición elevada por Hollman Ibáñez Parra, radicada el 9 de noviembre de 2021. Para ello se remitiría por la Secretaría de esta Sala copia de la presente providencia”.

