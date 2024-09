Colombia, en emergencia por el calor. Los ríos están prácticamente secos. Esta es la triste radiografía de los principales afluentes que están sin agua

“Las lluvias que estaban previstas para Bogotá, no llegaron. Las lluvias no llegaron en julio, no llegaron en agosto, y no han llegado en septiembre. Este es el año más seco que hemos tenido desde el año 95”, dijo Galán. Esta misma crisis se vive en ciudades como Cali, donde el río que lleva el mismo nombre de la ciudad presenta una de las peores sequías de las últimas décadas. Ese afluente hoy parece una carretera de piedras abandonadas.