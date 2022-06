Colombia Justa Libres dio libertad a sus militantes para la segunda vuelta presidencial

El partido cristiano Colombia Justa Libres, que tenía como candidato presidencial al senador John Milton Rodríguez, decidió por unanimidad dejar en libertad a todos sus militantes de cara a la segunda vuelta presidencial entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

De acuerdo con la colectividad, la decisión se tomó “salvaguardando los postulados de nuestra declaración programática y con firmeza, expresando que los temas propios de la organización de una sociedad como la nuestra, deben estar soportados en valores y principios universales, razón de ser de nuestra institución democrática”.

Colombia Justa Libres dejó claro que “la integridad, el apoyo a la mujer, el derecho a la salud, al trabajo, la educación de nuestros niños y jóvenes, la atención a las víctimas del conflicto, nuevas formas de economía, la honra al adulto mayor, el desarrollo rural que privilegie nuestro campo y nuestros campesinos como grandes ejes productivos, serán siempre motivo de nuestra lucha política, también acompañados por la defensa de la libertad religiosa y de culto contenidas en nuestra carta constitucional”.

Así las cosas, después de esta decisión del partido, de dejar en libertad a sus militantes para que sean ellos quienes decidan por quién votar en las elecciones del próximo 19 de junio, el concejal de Bogotá por esta colectividad, Emel Rojas, anunció que apoyará al ingeniero Rodolfo Hernández.

“Es el momento de salvar a Colombia, no podemos ser tibios”, advierte el concejal Rojas. “Decidí votar por el ingeniero Rodolfo Hernández y por Marelen Castillo, personas con las que no me he reunido, que no conozco. (Lo haré) sin ningún compromiso político y por el bien de la Nación”, agregó.

El cabildante afirmó además: “creo en la familia, en las Fuerzas Militares, en la institucionalidad, y por supuesto en la democracia. Ese es el real y verdadero cambio que Colombia necesita”.

Finalmente, el concejal Emel Rojas mostró su complacencia porque un paisano suyo, es decir, un santandereano y Marelen Castillo, con una hoja de vida impecable, sean fórmula presidencial y vicepresidencial e invitó a la ciudadanía a votar por ellos.

Lucía Bastidas apoyará a Rodolfo Hernández

A falta de una semana y media para que los colombianos acudan a las urnas para participar en la segunda vuelta presidencial y elegir el próximo mandatario entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, los candidatos siguen sumando apoyos de cara a los comicios.

El apoyo del concejal Emel Rojas, se suma al que horas antes había entregado la concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, también por el ingeniero Rodolfo Hernández y le pidió a la comunidad respaldarlo en su lucha por llegar a la Presidencia de la República.

“Votaré por Rodolfo Hernández, quien ha demostrado que hace, que no habla paja. Y estoy segura de que, como lo hizo en Bucaramanga, trabajará por la equidad de género, por la democracia y por la libertad”, dijo la concejal en su cuenta de Twitter.

En un video publicado en su red social, Bastidas dio las razones por las que decidió a apoyar al exalcalde de la capital de Santander. “Como mujer, como colombiana, como madre jefe de hogar que tuve que criar un hijo sola, le apuesto a votar por el ingeniero Rodolfo Hernández. Él no me conoce, ni yo a él, pero sé de sus ejecutorias y sé que es el hombre que puede demostrar la democracia y la libertad”.

Así mismo, Bastidas destacó: “Me encanta que diga ingeniero, que aquí no hay primera dama, que todas somos primeras damas y que todas vamos a trabajar hombro a hombro para sacar el país adelante”.

Finalmente, la concejal Bastidas lanzó el siguiente mensaje: “Invito a todos los colombianos que aún no han decidido por quién votar, a que lo hagamos por el ingeniero Hernández, quien nos ha enseñado una manera distinta de acceder al poder, de conquistar los corazones de los colombianos”.

En ese orden de ideas, la cabildante se puso a disposición del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción para trabajar a su favor en estos 11 días que faltan para las elecciones presidenciales.