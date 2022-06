Jorge Castaño, el ministro de Hacienda que le gustaría tener a Rodolfo Hernández

En la recta final de la campaña presidencial, el candidato Rodolfo Hernández ha venido confesando a qué personajes le gustaría tener en su gabinete si logra ganar la Presidencia el próximo 19 de junio.

Este miércoles, el santandereano confesó desde Barranquilla, la ciudad que visita en medio de su correría por el país, que le agradaría que Jorge Castaño Gutiérrez, el actual superintendente Financiero, fuera su ministro de Hacienda.

Hernández fue franco y reconoció que no ha hablado del tema con Castaño Gutiérrez. Sin embargo, el perfil del hombre, de 40 años, le gustaría para que manejara las finanzas del país.

Castaño Gutiérrez es abogado, egresado de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con una Especialización en Derecho Financiero y Bursátil de la misma universidad y un Máster Europeo en Desarrollo Económico de la Universidad Carlos III de Madrid.

En su larga trayectoria profesional figuran importantes cargos, entre ellos, asesor de la Subdirección de Coordinación Normativa, superintendente Delegado para Intermediarios de Valores, director de Investigación y Desarrollo de la Superintendencia Financiera de Colombia, fue superintendente Financiero (E), director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin) y actualmente es el superintendente Financiero.

Con el anuncio de Rodolfo Hernández, el ingeniero está confirmando que se rodeará de profesionales idóneos y jóvenes en caso de que los colombianos lo escojan para gobernar al país durante el próximo cuatrienio.

El santandereano habló del actual superintendente Financiero en una emisora del Atlántico, pero posteriormente reafirmó su comentario en el diario El Heraldo.

“Yo les quiero decir que vamos a trabajar con los mejores y más reconocidos exponentes del conocimiento en las diferentes áreas. Les digo uno, quiero que lo esculquen, lo miren: William Ospina, el escritor de la Franja amarilla”, confirmó en El Heraldo.

De hecho, el propio Ospina le confirmó recientemente a SEMANA que ha hablado del tema con Hernández y está dispuesto a asumir el cargo, en caso de que el ingeniero gane las elecciones.

Hernández también informó que Félix Jaime Lasprilla sería su ministro de Obras Públicas o Transporte y la vicepresidenta Marelen Castillo podría convertirse en su ministra de Educación. De hecho, la educadora le confirmó a SEMANA que oficialmente ya recibió la invitación.

“Yo no sé cómo lo sientan los colombianos, ella (la fórmula vicepresidencial) es una persona humilde, negra, que representa la etnia, al Pacífico, de ministra de Educación, 30 años de experiencia. Yo quiero ver qué, pero le va a poner Petro, la oposición”, destacó.

El escritor William Ospina le dijo recientemente a SEMANA que aceptaría convertirse en el ministro de Cultura de Rodolfo Hernández. - Foto: Autor anónimo

“Otro nombre que me gustaría: Jorge Castaño para ministro de Hacienda porque la hacienda es lo que tenemos que manejar con filigrana. No he hablado con él, simplemente suelto el nombre, voy a hablar porque él tiene que estar sintonizado con lo que yo quiero. ¿Por qué con lo que yo quiero? Porque ese fue el programa que ganó”, dijo.

Rodolfo Hernández solo soltó esos nombres, pero en la campaña han venido sonando otras figuras que podrían acompañarlo en su eventual gabinete, entre ellas, la colombo-francesa, Ingrid Betancourt, el excandidato presidencial Juan Manuel Galán y el expresidente de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda, quien podría convertirse en el ministro de Justicia.