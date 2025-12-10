Suscribirse

“Cómo así que es reprochable la carga de sensualidad”: jueza llamada a juicio por usar escotes en videos de TikTok

Marianela Cabrera enfrenta un proceso por la forma de vestir en sus redes sociales.

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 5:14 p. m.
Marianela Cabrera Mosquera, la jueza colombiana radicada en Florencia (Caquetá)
Jueza Marianela Cabrera. Comisión de Disciplina Judicial le abrió un proceso disciplinario que llegó a la etapa de juicio. | Foto: Foto de @marienelacabrera en Instagram
Jueza que sube videos bailando en TikTok será llevada a juicio por imágenes “provocativas”

Crece la polémica por el caso de la jueza Marianela Cabrera, a quien un magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial le abrió un proceso disciplinario que llegó a la etapa de juicio.

Cabrera rechazó los argumentos del magistrado para avanzar en su caso y dijo que la están juzgando por la manera como se viste, en especial por usar escotes en videos de TikTok.

“No se de que me tengo que defender, voy a pedir una nulidad a ese pliego de cargos, no es justo que yo vaya a juicio disciplinario por usar escote”, dijo Cabrera en SEMANA.

Así mismo indicó que, en su caso, considera que no hay fundamentos para ser procesada y que por el contrario se trata de un juicio machista. “Se me está cuestionando mi esencia como mujer, no hay cómo sostener con fundamentos el proceso”, indicó la funcionaria judicial.

De igual manera señaló que su caso debería ser objeto de debate en las altas cortes. “Me gustaría mucho que en la Corte Suprema y la Corte Constitucional se conociera ese pliego de cargos”, dijo.

De acuerdo con la juez, su proceso se debe a la aparición en la red social TikTok. La queja en su contra, es que con su modo de vestir está afectando a la administración de justicia.

Marianela Cabrera Mosquera, la jueza colombiana radicada en Florencia (Caquetá)
“Más que persecución parece que él (magistrado) haya emprendido una cacería, un magistrado de Tribunal se gana más de 40 millones de pesos, para que esté descargando y viendo 658 videos de TikTok míos, para ver cuál me reprocha, para ver cuál perverso pensamiento considera impuro, para hacer un pliego de cargos de esa índole, imagínese, respecto a la ilicitud de la conducta señala que basta o se configura con el simple hecho de que los ciudadanos se quejen”, añadió la juez Cabrera.

