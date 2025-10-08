¿Cómo está la vía al Llano Bogotá -Villavicencio, hoy miércoles 8 de octubre? Hay medida de pico y placa 3x3

Los conductores que se desplazan por la vía al Llano o la vía Bogotá - Villavicencio, este miércoles 8 de octubre, deben tener en cuenta que se registran deslizamientos en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca.

A propósito, a través de X, el concesionario Coviandina ha reportado esta mañana de miércoles: “(6:30 a. m.) Estado de la vía: Paso por la variante del K18+000 en sentido Bogotá/Villavicencio hasta las 9:00 a.m. Reducción de carril en el K39+600 sector Oro Perdido. Tráfico bidireccional desde el peaje de Naranjal hasta el sector de Mesa Grande. Paso a un carril por el K69+350. Tiempo seco; (9:18 am) Estado de la vía: Paso por la variante del K18+000 en sentido Villavicencio/Bogotá hasta las 12:00 m. Reducción de carril en el K39+600 sector Oro Perdido y en el túneles Buenavista I y II. Tráfico bidireccional desde el peaje de Naranjal hasta el sector de Mesa Grande.Esté atento".

Así funcionará el pico y placa 3x3 en esta vía

Las autoridades y el Concesionario Coviandina establecieron una nueva medida de pico y placa 3x3 por este corredor nacional, con el objetivo de facilitar el paso de vehículos en la variante con conexión a la antigua vía al Llano en el kilómetro 18, tras el deslizamiento que afectó el corredor principal de la vía Bogotá - Villavicencio

De tal modo, dicha medida del pico y placa 3x3 tendrá unos horarios establecidos, tal como de describen a continuación:

Sentido Bogotá - Villavicencio, habilitado durante 3 horas

12:00 a. m. a 3:00 a. m.

6:00 a. m. a 9:00 a. m

12:00 m. a 3:00 p. m.

6:00 p. m. a 9:00 p. m.

Sentido Villavicencio - Bogotá, habilitado durante 3 horas

3:00 a. m. a 6:00 a. m.

9:00 a. m. a 12:00 m.

3:00 p.m. a 6:00 p. m.

9:00 p. m. a 12:00 a. m.

En cuanto a las cargas extradimensionadas se informó que podrán circular únicamente en horario diurno y de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 4959 de 2006 y 3011 de 2025.

Respeto a las ambulancias, estas tendrán prioridad para el paso por la variante del kilómetro 18+000.