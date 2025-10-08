NACIÓN
¿Cómo está la vía al Llano Bogotá -Villavicencio, hoy miércoles 8 de octubre? Hay medida de pico y placa 3x3
Los conductores que se movilizan por esta vía deben estar atentos.
Los conductores que se desplazan por la vía al Llano o la vía Bogotá - Villavicencio, este miércoles 8 de octubre, deben tener en cuenta que se registran deslizamientos en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca.
A propósito, a través de X, el concesionario Coviandina ha reportado esta mañana de miércoles: “(6:30 a. m.) Estado de la vía: Paso por la variante del K18+000 en sentido Bogotá/Villavicencio hasta las 9:00 a.m. Reducción de carril en el K39+600 sector Oro Perdido. Tráfico bidireccional desde el peaje de Naranjal hasta el sector de Mesa Grande. Paso a un carril por el K69+350. Tiempo seco; (9:18 am) Estado de la vía: Paso por la variante del K18+000 en sentido Villavicencio/Bogotá hasta las 12:00 m. Reducción de carril en el K39+600 sector Oro Perdido y en el túneles Buenavista I y II. Tráfico bidireccional desde el peaje de Naranjal hasta el sector de Mesa Grande.Esté atento".
Así funcionará el pico y placa 3x3 en esta vía
Las autoridades y el Concesionario Coviandina establecieron una nueva medida de pico y placa 3x3 por este corredor nacional, con el objetivo de facilitar el paso de vehículos en la variante con conexión a la antigua vía al Llano en el kilómetro 18, tras el deslizamiento que afectó el corredor principal de la vía Bogotá - Villavicencio
De tal modo, dicha medida del pico y placa 3x3 tendrá unos horarios establecidos, tal como de describen a continuación:
Sentido Bogotá - Villavicencio, habilitado durante 3 horas
- 12:00 a. m. a 3:00 a. m.
- 6:00 a. m. a 9:00 a. m
- 12:00 m. a 3:00 p. m.
- 6:00 p. m. a 9:00 p. m.
Sentido Villavicencio - Bogotá, habilitado durante 3 horas
- 3:00 a. m. a 6:00 a. m.
- 9:00 a. m. a 12:00 m.
- 3:00 p.m. a 6:00 p. m.
- 9:00 p. m. a 12:00 a. m.
En cuanto a las cargas extradimensionadas se informó que podrán circular únicamente en horario diurno y de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 4959 de 2006 y 3011 de 2025.
Respeto a las ambulancias, estas tendrán prioridad para el paso por la variante del kilómetro 18+000.
Es de destacar que, para viajar a Villavicencio, también hay unas vías alternas que son: tomar la Transversal del Sisga (paso de vehículos con peso máximo de 16 toneladas) y a través de la Transversal del Cusiana (paso de vehículos con peso máximo hasta 28 toneladas).