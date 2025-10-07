Suscribirse

Confidenciales

Dura respuesta del presidente Petro a Juan Guillermo Zuluaga sobre la crítica situación de las vías en el Meta

El presidente reaccionó a los cometarios del precandidato presidencial Juan Guillermo Zuluaga sobre la relación del mandatario con las regiones del país.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 6:21 p. m.
Alocución Gustavo Petro
Alocución de Gustavo Petro, 17 de septiembre de 2025. | Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro reaccionó a los duros comentarios que ha venido haciendo el exgobernador del Meta y ahora precandidato presidencial Juan Guillermo Zuluaga sobre la “desconexión” del presidente con los gobiernos departamentales y con la realidad de las regiones.

Contexto: Vía al Llano: ministra de Transporte estima que hay unos 90 puntos críticos. Las lluvias podrían causar demoras, ¿hasta cuándo?

Según Zuluaga, el presidente no tiene ningún tipo de comunicación con las regiones del país y eso ha venido afectando el desarrollo de territorios que no están entre su lista de prioridades.

“No podemos permitir que vuelva a llegar un personaje de estos que odia a las regiones. No quiere a Antioquia, Barranquilla y no le presta atención al Llano. Esto lo dicen los alcaldes de Colombia, ya que no les prestan atención”, aseguró el exgobernador.

Contexto: Vía al Llano permanece cerrada y ya hay pérdidas millonarias: hacen urgente llamado al Gobierno Petro
Juan Guillermo Zuluaga y Gustavo Petro.
Juan Guillermo Zuluaga y Gustavo Petro. | Foto: JUAN GUILLERMO ZULUAGA / SEMANA

Ante esas declaraciones, como es usual, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X, en que le responde a Zuluaga y le enumera un par de proyectos que, en específico, tendrían el potencial de mejorar las condiciones de las vías del Meta y de sus habitantes.

“Si no tuviéramos cariño por el Llano, no estaría avanzando el proyecto ferroviario Villavicencio-Pto. Gaitán, que pondrá la altillanura más cerca de Bogotá, pero también más cerca del océano Atlántico”, escribió Petro, quien además aseguró que su gobierno está avanzando en los acuerdos para poner fibra óptica subfluvial en todos los ríos de los Llanos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. FIFA se puso firme con Argentina y la castigó para el Mundial 2026: iniciará con desventaja

2. Le cobraron más de 77 millones de pesos en parqueadero de aeropuerto: no es la primera vez que pasa

3. Detectan altos niveles de plomo en el agua de escuelas en Washington: miles de niños podrían estar en riesgo

4. Viena Ruiz se quebró y habló sobre infidelidad de su esposo; expuso duro momento con su hijo: “Fue devastador”

5. Andy Byron, CEO infiel en concierto de Coldplay, reapareció junto a su esposa; así se ve la pareja dos meses después del escándalo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroJuan Guillermo ZuluagaVía al Llano

Noticias Destacadas

Alocución Gustavo Petro

Dura respuesta del presidente Petro a Juan Guillermo Zuluaga sobre la crítica situación de las vías en el Meta

Redacción Semana
En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez

“Comentarios incendiarios”: la pulla del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en medio de la carrera presidencial de 2026

Redacción Semana
Se espera que en la cumbre de la oposición estén presentes 23 senadores y 32 representantes a la cámara del Centro Democrático y Cambio Radical.

Estos serán los temas de la Cumbre Parlamentaria de la Oposición de Cambio Radical y el Centro Democrático

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.