El presidente Gustavo Petro reaccionó a los duros comentarios que ha venido haciendo el exgobernador del Meta y ahora precandidato presidencial Juan Guillermo Zuluaga sobre la “desconexión” del presidente con los gobiernos departamentales y con la realidad de las regiones.

Si no tuviéramos cariño por el llano no estaría avanzando el proyecto ferroviario Villavicencio/Pto Gaitán, que pondrá la altillanura más cerca de Bogotá pero, también, más cerca del océano Atlántico.



No estaríamos avanzando en los acuerdos para poner fibra óptica subfluvial en…

Según Zuluaga, el presidente no tiene ningún tipo de comunicación con las regiones del país y eso ha venido afectando el desarrollo de territorios que no están entre su lista de prioridades.

“No podemos permitir que vuelva a llegar un personaje de estos que odia a las regiones. No quiere a Antioquia, Barranquilla y no le presta atención al Llano. Esto lo dicen los alcaldes de Colombia, ya que no les prestan atención”, aseguró el exgobernador.

Ante esas declaraciones, como es usual, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X, en que le responde a Zuluaga y le enumera un par de proyectos que, en específico, tendrían el potencial de mejorar las condiciones de las vías del Meta y de sus habitantes.