Como si estuviera en el viejo oeste, hombre sacó dos escopetas y empezó a disparar desde ventana de su casa en Bogotá: vecina lo grabó

En Bogotá, un hombre no dudó en poner en riego la vida de sus vecinos, luego de sacar dos escopetas y empezar a disparar desde la ventana de su vivienda.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho se presentó en el barrio Las Ferias, localidad de Engativá, hasta donde llegaron las autoridades y dieron captura al hombre de 54 años por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con la teniente coronel Paula Güiza, comandante de la estación de Policía de Engativá, fueron los vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades a través de la línea de emergencias 123 sobre el actuar del hombre.

La oficial también indicó que, luego de haber realizado los disparos desde la ventana de su vivienda, el hombre salió del predio y empezó a intimidar a sus vecinos que le reprochaban lo que estaba haciendo.

“De manera inmediata nuestros uniformados logran la captura de esta persona, hallándole en su poder dos armas de fuego tipo escopeta con ocho cartuchos para la misma, dos de ellos percutidos”, agregó la teniente coronel Güiza.

Desde la Metropolitana de Bogotá también indicaron que, una vez el hombre notó la presencia de las autoridades, intentó huir y esconderse al interior del inmueble, donde fue sorprendido en flagrancia.

De igual forma resaltaron que tras ser detenido, los uniformados de la Policía le solicitaron los permisos correspondientes para la tenencia de las armas, pero el hombre manifestó que no contaba con la documentación exigida por la Ley.

Al final, las escopetas y los cartuchos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente y el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“La Policía Metropolitana de Bogotá reitera su compromiso con la seguridad ciudadana e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia y la tranquilidad a través de la línea 123″, invitaron las autoridades.