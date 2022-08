¿Cómo tramitar la cédula digital desde Estados Unidos?

La Registraduría Nacional del Estado Civil, dio a conocer que iniciará una identificación masiva de los colombianos que actualmente residen en Estados Unidos por medio de la cédula digital.

Quien dio a conocer esta iniciativa fue el registrador nacional Alexander Vega Rocha, luego de sostener una reunión con el embajador de Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo.

Según Vega, durante los próximos meses, los consulados de ese país contarán con la tecnología correspondiente para expedir el documento.

“Vamos a promover la ayuda a los connacionales en EE. UU. para el tema de la identificación digital. Como bien saben arranca el proceso de masificación de la cédula digital, y Estados Unidos va a ser uno de los primeros países en cambiar la tecnología en nuestros consulados”, indicó Vega.

Además, aseguró que Estados Unidos se convertirá en uno de los primeros países, donde el Gobierno colombiano integrará en sus consulados las estaciones con sistema biométrico facial y, según el funcionario, la instalación de estos mecanismos se hará antes del mes de diciembre.

“Los colombianos podrán expedir la cédula electrónica y digital, y podrán contar con ella en el celular. La gran ventaja es que ya no se les perderá, y podrán hacer todos los trámites de manera digital”, manifestó Vega.

Por otra parte, Vega aseguró que Colombia hará parte de la Misión de Observación Internacional, para las elecciones al Congreso que se llevarán a cabo el próximo año, en el país norteamericano.

“Estamos en colaboración armónica para desplegar una misión de observación por parte de la organización Transparencia Electoral para las elecciones de Congreso en EE. UU., que contará con el apoyo de nuestro embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo”, aseveró Vega.

Servicios a los que pueden acceder los migrantes en Estados Unidos

El reporte en conjunto de la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración y el Reporte Mundial de Migración afirma que América del Norte es la tercera región con mayor número de migrantes, con un registro de 58,7 millones de personas.

Asimismo, se espera que para 2025 este informe tenga grandes cambios, tras las elevadas cifras de centroamericanos que se han dirigido a la frontera sur de Estados Unidos, motivo por el cual estados como Florida y Texas han decidido tener un control migratorio más severo.

No obstante, existen diferentes ciudades en donde las sanciones no son tan drásticas, permitiendo también oportunidades laborales a extranjeros que cuenten o no con la documentación solicitada, además de poder acceder a diferentes servicios para una vida digna.

Por ejemplo, en temas de educación, la ley manifiesta que todo niño tiene derecho a una educación pública gratuita. De igual manera, para facilitar la inscripción se debe presentar el registro de nacimiento, no importa si se es extranjero.

También se tiene que presentar una prueba de residencia en el distrito y una prueba de edad, para determinar el curso al que se puede acceder. Sin embargo, en estados como Alabama, Georgia y Carolina del Sur no se permite que los indocumentados tengan acceso a la educación.

Por otra parte, en temas de salud, las leyes de Estados Unidos prohíben a los profesionales de la salud cuestionar la situación migratoria de los pacientes. Además, cada estado cuenta con buen número de clínicas gratuitas para migrantes.

Uno de los temas más complejos y que puede llevar un tiempo largo es el acceso a la vivienda, ya que para eso se debe optar a pensiones o centros comunitarios, donde no se exija un monto alto para acceder a una casa.

Asimismo, otra alternativa es acceder a una hipoteca, la cual va en compañía de servicios económicos, laborales y educativos, y pueden ser desde 100 mil dólares.

Finalmente, existen diferentes programas que ayudan a los migrantes a obtener trabajos en servicios postales o cuidado de menores. Además, diferentes empresas manufactureras y fábricas permiten que extranjeros accedan a puestos laborales. Los jóvenes entre 16 y 24 años pueden acceder a capacitaciones. Sin embargo, la empresa y el trabajador se pueden exponer a multas por cuenta del Estado.