Nación

Comunidad del anillo: Fiscalía se quedó con las ganas de precluir la investigación por la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata

El ente acusador esperaba cerrar el proceso que llevaba dos décadas por despachos judiciales.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 2:05 p. m.
El ente acusador esperaba cerrar el proceso.
El ente acusador esperaba cerrar el proceso. Foto: ADOBE STOCK/ POLICIA NAC./ guillermo torres-semana/ SUMINISTRADA A SEMANA API

La Fiscalía esperaba ponerle fin a la investigación que se abrió por la muerte, en extrañas circunstancias, de la teniente Lina Maritza Zapata, la supuesta testigo del escándalo que en la Policía se conoció como la comunidad del anillo. El ente acusador radicó una solicitud para precluir el proceso.

La fiscal a cargo del proceso, durante una audiencia que se adelantó de manera reservada y por solicitud del ente acusador, explicó ante un juez por qué era necesario cerrar la investigación al insistir que no se identificaron hechos que advirtieran un caso de homicidio.

Sede Bunker Fiscalía Bogotá
Sede Bunker Fiscalía Bogotá Foto: Fiscalía

El caso de la teniente Zapata arrancó cuando su cuerpo fue encontrado en uno de los alojamientos de la Escuela de Cadetes General Santander, y algunas versiones advertían que estaba por denunciar una red de prostitución al interior de la Policía. Un compañero de la oficial se convirtió en testigo y advirtió de la supuesta denuncia.

Desde entonces, el proceso estuvo dando vueltas por despachos de la Fiscalía sin mayores resultados; no hay una sola persona procesada por la muerte de la teniente, en cuyo cuerpo quedaron algunos signos de violencia que reforzaban la hipótesis de un homicidio; sin embargo, el ente acusador se fue por la ruta más simple: solicitar la preclusión.

Bogotá

Habla joven que vivió con la ‘doctora’ Liliana, quien insultó a domiciliario de Rappi, y revela todo lo que sufrió: “Es un peligro”

Medellín

Bad Bunny en Medellín: cobros excesivos en el arrendamiento de apartamentos que van hasta los 46 millones de pesos

Barranquilla

La historia detrás del secuestro de dos comerciantes que terminaron en manos del Clan del Golfo en Atlántico

Nación

¿En riesgo las consultas interpartidistas? Consejo de Estado admitió demanda que pide suspender la convocatoria

Nación

La millonaria inversión que MinSalud hizo en dos lanchas ambulancias para el hospital de Maicao, un municipio que no tiene río ni mar

Nación

Gobierno Petro suspende venta de energía a Ecuador: la decisión se toma tras anuncio de Daniel Noboa de aranceles del 30 %

Cali

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de agresión a soldados en Toribío, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Nación

La Fiscalía pedirá la preclusión por la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata en el escándalo de la Comunidad del Anillo

Nación

Carlos Ferro, exsenador, tendrá que responder en juicio por presuntamente quitarle el sueldo a un integrante de su UTL

Nación

Primicia | Con este “proyecto social”, Epa Colombia busca la redención de su condena

‘Comunidad del anillo’: derrota judicial para el general (r) Rodolfo Palomino; absuelven a coronel que lo denunció

Lo hicieron y el juez que recibió la solicitud advirtió que la Fiscalía no hizo lo que era necesario para continuar con la investigación: esclarecer los hechos y escuchar a las víctimas (la familia de la teniente Lina). Hasta el momento no se conoce la verdad.

“Se realizará el día de mañana a las 2:30 p. m. Obviamente, las víctimas nos vamos a oponer porque consideramos que existen elementos materiales probatorios suficientes para continuar con una investigación; igualmente, el caso está próximo a prescribir y, lamentablemente, se ha dejado pasar mucho sin tomar ninguna decisión”, señaló el abogado Jesús Vergara, como representante de víctimas.

Policías lideraban red de contrabando de cigarrillos, licores y cosméticos a Costa Caribe.
La Fiscalía tendrá que continuar con el proceso. Foto: Semana

Así las cosas, la Fiscalía tendrá que continuar con el proceso, en esta oportunidad tratando de buscar y encontrar lo que pasó en ese alojamiento de la Escuela General Santander, y si la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata estaba relacionada con esa supuesta red de prostitución al interior de la Policía, que en Colombia se conoció como la Comunidad del anillo.

Más de Nación

El sistema de la Fiscalía fue chuzado por dos policías que no tenían autorización para revisar los expedientes relacionados con Nicolás Petro y hechos de corrupción.

Comunidad del anillo: Fiscalía se quedó con las ganas de precluir la investigación por la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata

Esta es la joven que contó su experiencia de cómo fue vivir con la mujer que insultó a un repartidor.

Habla joven que vivió con la ‘doctora’ Liliana, quien insultó a domiciliario de Rappi, y revela todo lo que sufrió: “Es un peligro”

Bad Bunny

Bad Bunny en Medellín: cobros excesivos en el arrendamiento de apartamentos que van hasta los 46 millones de pesos

Secuestro

La historia detrás del secuestro de dos comerciantes que terminaron en manos del Clan del Golfo en Atlántico

El 8 de marzo se celebrarán las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, en las que estará la ‘Gran Consulta por Colombia’, conformada por un bloque de candidatos a la Presidencia de centro derecha, y el ‘Pacto Amplio’, que compone a un grupo de siete aspirantes de centro izquierda.

¿En riesgo las consultas interpartidistas? Consejo de Estado admitió demanda que pide suspender la convocatoria

Lanchas ambulancias entregadas en Maicao, un municipio sin mar ni río.

La millonaria inversión que MinSalud hizo en dos lanchas ambulancias para el hospital de Maicao, un municipio que no tiene río ni mar

Gustavo Petro y Daniel Noboa.

Gobierno Petro suspende venta de energía a Ecuador: la decisión se toma tras anuncio de Daniel Noboa de aranceles del 30 %

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de agresión a soldados en Toribío, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Juan Sebastián Montoya Cardona, el día que lo nombraron subdirector de la UAIF, al lado del presidente, Gustavo Petro.

Exsubdirector de la UIAF, salpicado en escándalo de Olmedo López, se fugó de la cárcel: ¿qué papel jugaba en ese entramado de corrupción?

Diego Mazabel, reconocido promotor de eventos, asesinado en Cali

Asesinan en Cali a Diego Mazabel, reconocido ‘wedding planner’ y promotor de eventos: todo ocurrió en un aparente intento de robo

Noticias Destacadas