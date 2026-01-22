Comunidad del anillo: Fiscalía se quedó con las ganas de precluir la investigación por la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata

La Fiscalía esperaba ponerle fin a la investigación que se abrió por la muerte, en extrañas circunstancias, de la teniente Lina Maritza Zapata, la supuesta testigo del escándalo que en la Policía se conoció como la comunidad del anillo. El ente acusador radicó una solicitud para precluir el proceso.

La fiscal a cargo del proceso, durante una audiencia que se adelantó de manera reservada y por solicitud del ente acusador, explicó ante un juez por qué era necesario cerrar la investigación al insistir que no se identificaron hechos que advirtieran un caso de homicidio.

Sede Bunker Fiscalía Bogotá Foto: Fiscalía

El caso de la teniente Zapata arrancó cuando su cuerpo fue encontrado en uno de los alojamientos de la Escuela de Cadetes General Santander, y algunas versiones advertían que estaba por denunciar una red de prostitución al interior de la Policía. Un compañero de la oficial se convirtió en testigo y advirtió de la supuesta denuncia.

Desde entonces, el proceso estuvo dando vueltas por despachos de la Fiscalía sin mayores resultados; no hay una sola persona procesada por la muerte de la teniente, en cuyo cuerpo quedaron algunos signos de violencia que reforzaban la hipótesis de un homicidio; sin embargo, el ente acusador se fue por la ruta más simple: solicitar la preclusión.

Lo hicieron y el juez que recibió la solicitud advirtió que la Fiscalía no hizo lo que era necesario para continuar con la investigación: esclarecer los hechos y escuchar a las víctimas (la familia de la teniente Lina). Hasta el momento no se conoce la verdad.

“Se realizará el día de mañana a las 2:30 p. m. Obviamente, las víctimas nos vamos a oponer porque consideramos que existen elementos materiales probatorios suficientes para continuar con una investigación; igualmente, el caso está próximo a prescribir y, lamentablemente, se ha dejado pasar mucho sin tomar ninguna decisión”, señaló el abogado Jesús Vergara, como representante de víctimas.

La Fiscalía tendrá que continuar con el proceso. Foto: Semana

Así las cosas, la Fiscalía tendrá que continuar con el proceso, en esta oportunidad tratando de buscar y encontrar lo que pasó en ese alojamiento de la Escuela General Santander, y si la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata estaba relacionada con esa supuesta red de prostitución al interior de la Policía, que en Colombia se conoció como la Comunidad del anillo.