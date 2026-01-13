La Fiscalía pedirá la preclusión por la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata en el escándalo de la Comunidad del Anillo

Han pasado más de 20 años desde que arrancó la investigación por la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata en el interior de la escuela de cadetes General Santander y que abrió paso al escándalo que luego se conoció como la Comunidad del Anillo, una supuesta red de prostitución al interior de la Policía.

Ahora se conoció que la Fiscalía solicitará ante los jueces la preclusión de la investigación por la muerte de la teniente, la misma que, de acuerdo con algunas versiones, descubrió cómo oficiales de la Policía tendrían catálogos para ofrecer servicios sexuales a sus superiores.

Aparentemente y después de tanto tiempo, no fue posible concluir responsabilidades. Foto: CARLOS JULIO MARTÍNEZ-SEMANA

La teniente fue encontrada muerta por uno de sus compañeros de curso en extrañas circunstancias y se advirtió que se trataba de un suicidio; sin embargo, algunas indagaciones, incluso resultados forenses, alejaban esa hipótesis, de ahí que la Fiscalía ordenara la investigación por homicidio.

Aparentemente y después de tanto tiempo, no fue posible concluir responsabilidades. No había un solo investigado por la muerte del teniente; apenas se avanzó en el proceso por la supuesta red de prostitución al interior de la Policía, que dejó a dos coroneles condenados a 10 años de cárcel.

“Se realizará el día de mañana a las 2:30 p. m. Obviamente que las víctimas nos vamos a oponer porque consideramos que existen elementos materiales probatorios suficientes para continuar con una investigación; igualmente, el caso está próximo a prescribir y lamentablemente se ha dejado pasar mucho sin tomar ninguna decisión”, señaló el abogado Jesús Vergara, como representante de víctimas.

El caso, en criterio de la familia de la teniente Lina, es un ejemplo de impunidad; durante más de 20 años la Fiscalía no logró establecer responsabilidades a pesar de algunos elementos de prueba que fueron contundentes, como el dictamen de Medicina Legal que advertía algunas lesiones que desvirtuaban un suicidio.

Adicionalmente, la representación de víctimas insistirá en que se trata de un caso de lesa humanidad por alguna secuencia de hechos sistemáticos que rodearon ese escándalo de la Comunidad del Anillo; la muerte de otros oficiales no sería una casualidad, sino parte de lo que consideró un hecho premeditado.

“Está próximo a prescribir y, una vez analizados los elementos materiales probatorios, consideramos representación de las víctimas que se dan los presupuestos porque ha sido una actividad sistemática el conjunto de hechos que rodearon este caso, para poder tipificar como un crimen de lesa humanidad y evitar la prescripción”, dijo el defensor.

La diligencia se realizará este miércoles de manera virtual, y la Fiscalía expondrá las razones para solicitar la preclusión por la muerte en extrañas circunstancias de la teniente Lina Maritza Zapata.