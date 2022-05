Con dardo a críticos, Duque destacó elección de Colombia como socio estratégico de EE. UU.

El presidente de la República, Iván Duque, en medio de la agenda de trabajo que está adelantando en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), reaccionó a la oficialización de la designación de Colombia de socio estratégico de Estados Unidos como país no miembro de la Otan.

El jefe de Estado, al momento de destacar esa elección que hizo el presidente Joe Biden, envió un dardo a los críticos de su gobierno que dijeron que Colombia estaba atravesando un mal momento en las relaciones con Estados Unidos.

Sumado a ello, el mandatario colombiano fue enfático en manifestar que la designación de Biden es un medidor del buen momento de las relaciones bilaterales.

“Primero, me parece que es un gran reconocimiento a Colombia por parte del presidente Biden y esto también nos permite ver cómo se van enfrentando las situaciones de la posverdad. Muchas personas dijeron que la relación con Estados Unidos no estaba bien, que no había relacionamiento, que no había respaldo del Presidente Biden”, sostuvo Duque.

El documento enviado por Biden a Duque señala que “a través de la determinación presidencial, el memorando para el secretario de estado, de Estados Unidos, el mandatario estadounidense, Joe Biden, suscribió este documento donde indica que ´por la autoridad que me ha sido conferida como Presidente por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluida la sección 517 de la Ley de Asistencia Extranjera de 1961(…), por la presente designo a Colombia como Aliado Principal de los Estados Unidos fuera de la Otan a los efectos de la ley´”.

El encuentro de Joe Biden e Iván Duque en la Casa Blanca el jueves pasado ratificó una historia de 200 años de alianza y fraternidad entre las dos democracias. - Foto: afp

Y recalcó el presidente Duque que “se confirma que Colombia es el aliado número uno de Estados Unidos en la región y que hay una decisión histórica del presidente Biden en el marco de la celebración de los 200 años de nuestra relación bilateral”.

Joe Biden. Foto: AP/ Manuel Balce Ceneta. - Foto: Foto: AP/ Manuel Balce Ceneta.

“Celebramos el memorando enviado por el Presidente @POTUS @JoeBiden al Secretario de Estado de ese país, con el que se oficializa la designación de Colombia como aliado estratégico no miembro de #OTAN. Una decisión que reafirma el buen momento de nuestras relaciones bilaterales”, publicó el presidente Duque en su cuenta de Twitter.

No obstante, Joe Biden hizo la confirmación por medio de una carta que se envió al Capitolio estadounidense, y que tenía como destinatarios tanto al presidente del Senado como al de la Cámara de Representantes de ese país. Panorama que se rarifica aún más con el memorando.

“Notifico mi intención de designar a Colombia como Aliado Importante fuera de la Otan. Hago esta designación en reconocimiento de la importancia de la relación entre EE.UU. y Colombia, y las contribuciones cruciales de Colombia a la seguridad regional e internacional”, detalló el primer mandatario de los estadounidenses en la misiva.

Colombia con esa designación especial tendrá la posibilidad de acceder a material armamentístico estadounidense, así como poder hacerse con préstamos de este país, con los cuales mejorar su capacidad bélica y de investigación.

De la misma manera, podrá adquirir tecnología espacial y ser aliado en operaciones especiales en compañía del Departamento de Defensa de Estados Unidos.