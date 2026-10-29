Con ganchos y acetatos, delincuentes ‘hackeaban’ cajeros en Bogotá

Juan Pablo Izquierdo Gil, Jaime Alejandro Martínez Quevedo, Segundo Evangelista Rubiano Vargas y Yesid Melo González fueron capturados por el Cuerpo Técnico de Investigaciones y la Brigada 13 del Ejército Nacional. Los cuatro, de acuerdo con una investigación, serían responsables de manipular cajeros electrónicos para asaltar a usuarios del sistema bancario.

La Fiscalía logró establecer la modalidad, los responsables y las pruebas para solicitar ante un juez una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir y hurto por medios informáticos. Los hurtos atribuidos a los llamados Los Gancheros, suman más de 1.000 millones de pesos, bajo una dinámica criminal previamente definida.

“La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cuatro presuntos integrantes de la organización delincuencial Los Gancheros, que estaría involucrada en varios robos a los usuarios de cajeros automáticos ubicados en Bogotá y municipios aledaños”, señaló la Fiscalía luego de entregar detalles del operativo que permitió la captura de los presuntos responsables.

La Fiscalía adelantó una investigación por varios meses que dejó, en detalle, cómo funcionaba esta organización criminal integrada por varios miembros de una misma familia y que definían unos roles para llegar a determinados cajeros electrónicos y dejar improvisadas trampas para sus víctimas.

“Estos hombres, al parecer, instalaban ganchos en los dispensadores de dinero para impedir la salida de los billetes. De esta manera, las personas no podían hacer los retiros y salían a buscar ayuda. Ese momento era aprovechado por Los Gancheros para ingresar a los cubículos y llevarse las sumas atrapadas”, explicó la Fiscalía luego de las audiencias preliminares.

Tenga cuidado: así es como miembros de Los Gancheros alteran cajeros automáticos para robar a usuarios en Bogotá. Foto: Fiscalía General

Los delincuentes manipulaban los cajeros electrónicos y dejaban unos ganchos o placas para impedir la salida del dinero en efectivo. Luego esperaban que la víctima cayera en la “trampa”; le informaban que tenía que avisar a la Policía porque el dinero no salió; en ese momento ingresaban y rápidamente quitaban las placas y se llevaban el dinero en efectivo

Ante un juez de control de garantías, los fiscales a cargo de la investigación presentaron todo el material de prueba y la evidencia suficiente para demostrar la presunta responsabilidad que tendrían los cuatro integrantes de Los Gancheros en los hurtos cometidos en Bogotá y otros municipios de Cundinamarca.

Tenga cuidado: así es como miembros de Los Gancheros alteran cajeros automáticos para robar a usuarios en Bogotá. Foto: Fiscalía General

“La Fiscalía acreditó 26 eventos distintos en los que la estructura delictiva alteró cajeros automáticos y alcanzó a apropiarse de más de 1.000 millones de pesos. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir y hurto por medios informáticos”, advirtió la funcionaria.

Aunque los presuntos delincuentes no aceptaron su responsabilidad, a pesar de quedar en los videos de seguridad de los cajeros, el juez de control de garantías entendió la gravedad de los hechos y el riesgo que representa esta clase de personas en la calle, junto a los cajeros electrónicos, y por eso ordenó que fueran enviados a la cárcel.

La Fiscalía avanza en las investigaciones, pues se supone que hay más integrantes de esta organización criminal. Algunos de los capturados abrieron una posibilidad de delación para llegar al resto de la banda y de paso aceptar su responsabilidad en los millonarios hurtos.