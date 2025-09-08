Concurso de notarios: Procuraduría pide suspender proceso ante presuntas irregularidades

Al superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez Rengifo, le llegó una solicitud de la Procuraduría General de la Nación para que evalue la posibilidad de suspender la ejecución contractual con la que se pretende realizar el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de nortarios en propiedad e ingreso a carrera.

A través de una comunicación enviada con sentido de urgencia, el ente de control sostuvo: “A la fecha no ha recibido respuesta a las inquietudes planteadas el pasado 3 de septiembre de 2025, tras lo que verificó el proceso de selección en referencia y la documentación soporte que reposa en el SECOP II, a partir de lo cual planteó varias observaciones".

Una situación que, según la Procuraduría, al no avanzar con recursos contra las decisiones del operador y las definitivas del Consejo, los participantes al concurso podrían terminar sin ninguna posibilidad alguna para ejercer su derecho fundamental sobre las que se tomen en las listas de admitidos, las calificaciones de prueba y entrevista.

“Al ser el mismo Consejo Superior de Carrera Notarial el que establece qué pueden o no cuestionar los participantes respecto a las decisiones administrativas, posiblemente se vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia y se les restringe cualquier posibilidad de debatir o controvertir lo que establezca el operador”, fue otra de las advertencias desde la Procuraduría.

Rumor habla de recogida de fondos para sobornar por cupos en las notarías en el nuevo concurso. Hasta cenas pagas hay



Funcionarios en ministerio de justicia y super, estarían metidos. Se habla de mil millones por cupo.



Le pido al procurador revisar esta corrupción impuesta. Se… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 3, 2025

Desde el ente de control también manifestaron que tras analizar las actas de algunas sesiones del Consejo Superior de Carrera Notarial, se pido evidenciar posibles violaciones al debido proceso e incumplimiento al principio de legalidad.

En un comunicado, el ente de control también confirmó: “Sobre el cronograma adujo que ante la pérdida de vigencia del Acuerdo 001 de 2024, por la voluntad expresa consignada en el Acuerdo de 2025, perdieron vigencia también sus anexos, lo que hace que a la fecha no existan fechas oficiales para el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial".

El procurador Marcio Melgosa tiene a cargo este proceso. | Foto: Procurador Marcio Melgosa.

Por eso, recordó que dentro de la información solicitada es necesario incluir fechas, documentos, copias de varios actos de delegación, entre otros, la cual debe ser enviada en máximo “dos días hábiles para su estudio y análisis”.