Concurso de notarios: Procuraduría pide suspender proceso ante presuntas irregularidades

Dos miembros del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN) presentaron su renuncia al órgano colegiado ante las posibles irregularidades y falta de transparencia.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 11:34 p. m.
Al superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez Rengifo, le llegó una solicitud de la Procuraduría General de la Nación para que evalue la posibilidad de suspender la ejecución contractual con la que se pretende realizar el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de nortarios en propiedad e ingreso a carrera.

A través de una comunicación enviada con sentido de urgencia, el ente de control sostuvo: “A la fecha no ha recibido respuesta a las inquietudes planteadas el pasado 3 de septiembre de 2025, tras lo que verificó el proceso de selección en referencia y la documentación soporte que reposa en el SECOP II, a partir de lo cual planteó varias observaciones".

Contexto: Procuraduría envía carta “urgente” ante nuevo escándalo; Petro se quiso anticipar con publicación en X

Una situación que, según la Procuraduría, al no avanzar con recursos contra las decisiones del operador y las definitivas del Consejo, los participantes al concurso podrían terminar sin ninguna posibilidad alguna para ejercer su derecho fundamental sobre las que se tomen en las listas de admitidos, las calificaciones de prueba y entrevista.

“Al ser el mismo Consejo Superior de Carrera Notarial el que establece qué pueden o no cuestionar los participantes respecto a las decisiones administrativas, posiblemente se vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia y se les restringe cualquier posibilidad de debatir o controvertir lo que establezca el operador”, fue otra de las advertencias desde la Procuraduría.

Desde el ente de control también manifestaron que tras analizar las actas de algunas sesiones del Consejo Superior de Carrera Notarial, se pido evidenciar posibles violaciones al debido proceso e incumplimiento al principio de legalidad.

En un comunicado, el ente de control también confirmó: “Sobre el cronograma adujo que ante la pérdida de vigencia del Acuerdo 001 de 2024, por la voluntad expresa consignada en el Acuerdo de 2025, perdieron vigencia también sus anexos, lo que hace que a la fecha no existan fechas oficiales para el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial".

Por eso, recordó que dentro de la información solicitada es necesario incluir fechas, documentos, copias de varios actos de delegación, entre otros, la cual debe ser enviada en máximo “dos días hábiles para su estudio y análisis”.

SEMANA conoció que el Acuerdo 01 de 2025, base para la elección de estos cargos, fue sometido a modificaciones que están siendo cuestionadas, y advierten que “más allá de buscar la transparencia para los más de 18.000 ciudadanos interesados, las modificaciones parecen encaminadas a acelerar de manera sospechosa el concurso afectando las garantías de quienes concursan por estos cargos”.

