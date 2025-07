Condenaron a los exdirectivos de Chiquita Brands. Además, tendrán que pagar una millonaria multa

En la misma sentencia, de 172 páginas, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, fueron absueltos tres exdirectivos de Banacol que, de acuerdo con la decisión, no se logró demostrar su responsabilidad en los hechos que fueron enunciados por el ente acusador a los largo del juicio.

“Normalmente, los casos de derechos humanos contra las empresas, llegan a un acuerdo, las empresas no dejan que lleguen a esta etapa final del fallo del jurado, no quieren que los hechos salgan a la luz del público, o no quieren seguir en el proceso, solo quieren cerrar el proceso y llegar a un acuerdo”, dijo Marissa Vanlsing, cuando se conoció la condena contra la multinacional en los Estados Unidos.