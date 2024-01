Habla conductor del Mercedes que fue atracado en la Calle 85; relató el angustiante momento que vivió: “tenía una pistola”

“Me encontraba muy cerca de mi casa, había salido a almorzar cerca del Parque de la 93. A la altura de la Carrera 11, noté que unos sujetos me estaban siguiendo. Subo por la 92, veo que una moto pasa por el lado mío y otra se orilla. Ya en la 85 me abordó un hombre por el lado izquierdo con un arma en la mano”, indicó en la W Radio .

Luego, agregó: “Me empezó a gritar: ‘El reloj, el reloj’. Yo intenté irme hacia el otro carril, pero el semáforo estaba en rojo y no pude moverme. También quise quitarme el reloj para esconderlo, pero al final decidí entregarlo para no arriesgar mi vida”.

“Una pareja que iba detrás de mí me dijo que había tomado fotografías, que son esas que se han visto en redes sociales. Me han tomado la declaración y me han ido contando cuál es el avance. Se han revisado cámaras para ver desde dónde me estaban siguiendo. El reloj me costó unos 20 millones de pesos”, concluyó el joven.