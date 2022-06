“Confiamos que desde la primera magistratura respete las instituciones”: Andrés Pastrana sobre elección de Petro

Gustavo Petro fue elegido este domingo 19 de junio como nuevo presidente de Colombia, cuando derrotó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

El suceso generó todo tipo de reacciones y una de ellas fue la del expresidente de la República Andrés Pastrana, quien envió un mensaje al nuevo jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

“El pueblo colombiano otorgó hoy su veredicto eligiendo a Gustavo Petro presidente. Confiamos que desde la primera magistratura respete las instituciones y defienda la democracia más antigua de América Latina”, dijo el expresidente.

El pueblo colombiano otorgó hoy su veredicto eligiendo a @petrogustavo Presidente. Confiamos que desde la primera magistratura respete las instituciones y defienda la democracia más antigua de América Latina #NuestraCausaEsColombia — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) June 20, 2022

Hace unos días, previo a las elecciones, Pastrana apeló a un video publicado en redes sociales para motivar a todos los ciudadanos a votar en la segunda vuelta y a elegir de manera sensata y honesta.

“El próximo domingo los colombianos nos jugaremos el futuro, pero esta vez no me refiero al futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos o de nuestros padres, y quiero que me escuchen los jóvenes y las mujeres, porque es de un futuro que ya llegó, un futuro que comienza el domingo, un futuro que es el suyo porque, de lo que elijamos ese día, dependerá cómo será la Colombia en la que usted vivirá”, se le escucha decir al exmandatario al inicio del video.

“En esta hora crucial, yo solo tengo una bandera, yo solo tengo una causa y mi causa es Colombia, mi causa es este país maravilloso, es el fruto del aporte de muchas generaciones que nos antecedieron, pero también de la mía y de los jóvenes de todo el rincón del país que luchan por salir adelante”, agregó Pastrana.

Luego le hizo un llamado a cada ciudadano colombiano, para que el domingo 19 de junio vote poniendo al país como su prioridad máxima. “Me siento orgulloso de ser colombiano, de mostrar mi pasaporte en cada país que visito, sé que también usted siente lo mismo, que su corazón se acelera cada vez que piensa en esta patria grande que tenemos. El domingo, cuando vote, piense que la causa es el futuro, que la causa es la prosperidad, que la causa es la libertad, cuando vote, piense que la causa es Colombia”, finalizó Pastrana en su video.

“Primero Colombia”: el llamado del expresidente Uribe luego del triunfo de Gustavo Petro

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció este domingo 19 de junio tras la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales.

Uribe, quien se había mantenido en silencio durante las tres semanas de la campaña hacia la segunda vuelta, reconoció el triunfo del líder del Pacto Histórico.

“Para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el Presidente. Que nos guíe un sentimiento: Primero Colombia”, expresó el exmandatario.

Para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el Presidente. Que nos guíe un sentimiento: Primero Colombia — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 19, 2022

Petro, el primer político de izquierda que llegará la Casa de Nariño, se impuso este domingo a Rodolfo Hernández por más de 700.000 votos.

Con el 99 % de los votos contados por la Registraduría Nacional, Petro obtiene 11.248.779 (50,51 %), mientras que Hernández alcanza 10.532.578 (47,22 %). El voto en blanco llega a 500.906 (2,25 %).

Otros líderes del Centro Democrático también se pronunciaron sobre la victoria de Petro.

La senadora Paloma Valencia afirmó que respeta la democracia. “Los colombianos eligieron como Presidente a Gustavo Petro. Respeto la democracia. Aquí estamos y aquí estaremos. Lucharemos por lo que consideramos que le sirve a Colombia: mano firme para defender nuestros principios y corazón grande para trabajar por Colombia”, expresó.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal señaló: “Aquí estoy y Soy oposición. No los voy a abandonar. Los socialistas solo saben destruir y nuestra obligación es defender la libertad”.

“En democracia ganó Gustavo Petro. Espero que preserve la estabilidad económica, respete la libertad de empresa, la iniciativa privada, la libertad religiosa, de prensa y de elección. Sigo firme para alzar mi voz y defender los más nobles intereses de Colombia”, manifestó la senadora María del Rosario Guerra.