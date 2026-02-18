Confirman atentado a vehículo militar en el departamento de Arauca: dejó un soldado herido

El Comando de la Brigada número 18 de la unidad orgánica de la Octava División del Ejercito Nacional de Colombia fue víctima este miércoles, 18 de febrero, de un atentado en medio del “desarrollo de una operación de acción decisiva y durante un movimiento táctico en un vehículo blindado tipo TITAN”, según informó esta fuerza nacional.

Ante el atentado, la cuenta oficial de X del Ejercito Nacional realizó un comunicado de cinco puntos, en el cual se especificaba lo siguiente:

Primero, el atentado tuvo lugar la tarde de este miércoles 18 de febrero, en “Puente Caranal, municipio de Arauquita, departamento de Arauca” y el automóvil de la fuerza “fue afectado mediante un área preparada con explosivos”.

¿Alias Violeta pasó de gestora de paz a prófuga por atentado al Centro Comercial Andino? La inédita historia

El segundo punto aclaró que, en medio de los “hechos resultó afectado un suboficial, quien presenta fracturas en los tobillos producto de las contusiones ocasionadas y fue evacuado de manera inmediata a la ciudad de Arauca, donde actualmente recibe atención médica especializada”.

Seguidamente, el ejercito aclaró cuál fue su reacción tras los hechos, “se presentaron combates contra integrantes de la comisión Camilo Cienfuegos, del grupo armado organizado (GAO) ELN.”

Respecto a esta situación, las fuerzas armadas especificaron que la respectiva brigada afectada “interpondrá las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes por esta acción perpetrada por integrantes del GAO ELN, quienes reiteradamente infringen el derecho internacional humanitario y vulneran los derechos humanos”.

El aterrador hallazgo del Ejército y la Policía en el Meta: había 190 granadas listas para ser lanzadas desde drones

En el último punto, el Ejercito aclaró que “en todo el departamento se han reforzado los dispositivos de seguridad para proteger las instalaciones militares, así como a la población y contrarrestar el accionar criminal de este grupo armado ilegal”.

De momento no se conocen pronunciamientos respecto al atentado por parte del Presidente de la República o el Ministerio de Defensa.

Este es al menos el quinto ataque que se reporta en lo que va del año 2026, por lo que la preocupación de cara a la seguridad de las próximas Elecciones Legislativas y Consultas de los Precandidatos Presidenciales, aumenta.

Nada más este mismo mes de febrero, el ELN realizó un ataque con drones cargados de explosivos también en Arauca, por las zonas de Saravena y Fortul. Por esta misma época, un camión cargado de explosivos entró al casino de suboficiales de Ocaña, Santander, dejando heridos de gravedad.

Mientras que en el primer mes del año, se reportaron ataques en el Chocó y en vías publicas en contra de las fuerzas armadas del país.