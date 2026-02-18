Nación

Confirman atentado a vehículo militar en el departamento de Arauca: dejó un soldado herido

Este es el comunicado oficial del Ejercito.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

18 de febrero de 2026, 8:29 p. m.
Atentado al Ejército en Arauca.
Atentado al Ejército en Arauca. Foto: Cuenta en X: @jhonjacome

El Comando de la Brigada número 18 de la unidad orgánica de la Octava División del Ejercito Nacional de Colombia fue víctima este miércoles, 18 de febrero, de un atentado en medio del “desarrollo de una operación de acción decisiva y durante un movimiento táctico en un vehículo blindado tipo TITAN”, según informó esta fuerza nacional.

Ante el atentado, la cuenta oficial de X del Ejercito Nacional realizó un comunicado de cinco puntos, en el cual se especificaba lo siguiente:

Primero, el atentado tuvo lugar la tarde de este miércoles 18 de febrero, en “Puente Caranal, municipio de Arauquita, departamento de Arauca” y el automóvil de la fuerza “fue afectado mediante un área preparada con explosivos”.

¿Alias Violeta pasó de gestora de paz a prófuga por atentado al Centro Comercial Andino? La inédita historia

El segundo punto aclaró que, en medio de los “hechos resultó afectado un suboficial, quien presenta fracturas en los tobillos producto de las contusiones ocasionadas y fue evacuado de manera inmediata a la ciudad de Arauca, donde actualmente recibe atención médica especializada”.

Medellín

¿Por qué Medellín está llena de barrios con nombres de santas? La curiosa herencia religiosa de las comunas

Nación

La Fiscalía abrió investigación tras la muerte del niño Kevin Acosta en supuesto caso de negligencia médica

Nación

Superintendencia Nacional de Salud toma importante decisión en el caso de Kevin Acosta

Nación

Fracasó preacuerdo con los dos implicados en el crimen del estudiante de la Universidad de Los Andes; Fiscalía los acusó por homicidio

Bogotá

TransMilenio se pronunció tras indignación en redes por video de presunto acosador: “Hacemos un llamado a toda la ciudadanía”

Medellín

Segovia recibió visita oficial de la embajadora de Canadá para fortalecer agenda minera y cooperación internacional

Bogotá

La ‘pequeña Europa’ de Bogotá: el barrio que guarda edificaciones únicas y pocos saben por qué están ahí

Nación

El Tarra, Norte de Santander: en campo minado, por poco pierden la vida dos labriegos; el Ejército intervino. Esto sucedió

Cali

Cuatro soldados heridos tras ataque con drones cargados con explosivos en Dagua: disidencias de Mordisco son las responsables

Nación

“La acción terrorista en Tunja podría haber sido cometida por el ELN”: la Defensora del Pueblo, Iris Marín, habla con SEMANA

Seguidamente, el ejercito aclaró cuál fue su reacción tras los hechos, “se presentaron combates contra integrantes de la comisión Camilo Cienfuegos, del grupo armado organizado (GAO) ELN.”

Respecto a esta situación, las fuerzas armadas especificaron que la respectiva brigada afectada “interpondrá las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes por esta acción perpetrada por integrantes del GAO ELN, quienes reiteradamente infringen el derecho internacional humanitario y vulneran los derechos humanos”.

El aterrador hallazgo del Ejército y la Policía en el Meta: había 190 granadas listas para ser lanzadas desde drones

En el último punto, el Ejercito aclaró que “en todo el departamento se han reforzado los dispositivos de seguridad para proteger las instalaciones militares, así como a la población y contrarrestar el accionar criminal de este grupo armado ilegal”.

De momento no se conocen pronunciamientos respecto al atentado por parte del Presidente de la República o el Ministerio de Defensa.

Este es al menos el quinto ataque que se reporta en lo que va del año 2026, por lo que la preocupación de cara a la seguridad de las próximas Elecciones Legislativas y Consultas de los Precandidatos Presidenciales, aumenta.

Nada más este mismo mes de febrero, el ELN realizó un ataque con drones cargados de explosivos también en Arauca, por las zonas de Saravena y Fortul. Por esta misma época, un camión cargado de explosivos entró al casino de suboficiales de Ocaña, Santander, dejando heridos de gravedad.

Mientras que en el primer mes del año, se reportaron ataques en el Chocó y en vías publicas en contra de las fuerzas armadas del país.

Más de Nación

El Concejo ha acompañado los hitos urbanos, institucionales y sociales que han marcado el desarrollo de Medellín.

¿Por qué Medellín está llena de barrios con nombres de santas? La curiosa herencia religiosa de las comunas

Revelan que tres familiares de Kevin Acosta también padecen de hemofilia, uno se encuentra hospitalizado

La Fiscalía abrió investigación tras la muerte del niño Kevin Acosta en supuesto caso de negligencia médica

El menor falleció el viernes 13 de febrero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Misericordia, en Bogotá.

Superintendencia Nacional de Salud toma importante decisión en el caso de Kevin Acosta

Juan Carlos Suárez, el presunto asesino, es también estudiante de la Universidad de Los Andes

Fracasó preacuerdo con los dos implicados en el crimen del estudiante de la Universidad de Los Andes; Fiscalía los acusó por homicidio

Pantallazos de video del presunto acosador en Transmilenio tomado de la cuenta en X: @ColombiaOscura

TransMilenio se pronunció tras indignación en redes por video de presunto acosador: “Hacemos un llamado a toda la ciudadanía”

Embajadora de Canadá en Segovia, Antioquia

Segovia recibió visita oficial de la embajadora de Canadá para fortalecer agenda minera y cooperación internacional

El barrio de Bogotá con construcciones estilo inglés.

La ‘pequeña Europa’ de Bogotá: el barrio que guarda edificaciones únicas y pocos saben por qué están ahí

Concejal Julián Rodríguez Sastoque

Aumento en quejas por recolección de basuras, problemas con operadores y daños en camiones recolectores; las denuncias del concejal Julián Sastoque

Andrés Felipe Ríos Giraldo, exintegrante de las Farc, y la JEP.

JEP ordena al CNE suspender inhabilidades de Andrés Felipe Ríos Giraldo, exintegrante de las Farc y candidato al Senado

Noticias Destacadas