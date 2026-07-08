Congresista guajiro será investigado por supuesta intromisión en contrato de la Gobernación del departamento

El representante a la Cámara, Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa, del Partido Colombia Renaciente, será investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a raíz de un delicado caso de presunta corrupción que se habría presentado en la Gobernación del departamento que él mismo representa.

Desde el alto tribunal explicaron que el congresista que tiene inscrita su curul en la circunscripción de La Guajira, zona en donde se habría dado la irregularidad, será investigado por el delito de tráfico de influencias de servidor público y será llamado para que rinda las explicaciones a través de una indagatoria.

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La Corte detalló que “el proceso está relacionado con la presunta injerencia indebida que habría desplegado el investigado (Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa) para la adjudicación de un contrato de la gobernación de La Guajira”.

La indagación preliminar contra el actual representante a la Cámara por el Partido Colombia Renaciente, dejó en evidencia que la persona a la que se pretendía la adjudicación del contrato, habría prestado dinero para financiar la campaña política de un familiar del congresita.

Por eso es que la Corte trata de determinar si Cerchiaro Figueroa habría incurrido en el delito de tráfico de influencias de servidor público, para supuestamente beneficiar con ese negocio a la persona que le habría colaborado con presupuesto en plena campaña política.

¿Quién es Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa?

El congresita del Partido Colombia Renaciente para el periodo 2022 - 2026 es nacido en Barracas, La Guajira, se formó como ingeniero civil, tiene un máster en administración de empresas y tiene actualmente 50 años.

Su trayectoria política lo ha llevado a ser alcalde del municipio de Barrancas, en La Guajira, municipio recordado por los colombianos tras el secuestro del papá de Lucho Díaz, pero ese paso le sirvió para llegar al Congreso de la República de Colombia.

Su nombre ha sonado en las comisiones de seguimiento a las elecciones, la lista de elegibles en la convocatoria para elegir nuevo Contralor y en el monitoreo que desde el Congreso se le ha hecho a los proyectos de inversión estratégicos para la región Caribe de Colombia.

En los próximos días se conocerá la fecha extacta para la indagatoria que tendrá Cerchiaro con el fin de notificarle los delitos que le investigan y se pueda defender de este proceso que tiene ante la justiciap penal.