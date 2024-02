Conmovedor video de la novia de Rodrigo Pardo. “Ojalá que me esté esperando con una tabla de quesos, que en algún momento le llegaré”

En esa conversación, Pardo habló de lo que significaba para él la muerte. “Definitivamente no estamos preparados para lo único que tenemos por inevitable. No sabemos cómo morir. Después de que me anunciaran la enfermedad, murió mi padre, y luego mi hermano. El que iba a morir era yo, no ellos. La muerte es inevitable, pero, además, ilógica. Llegué a tener todas las condiciones y más para morir. Y, sin embargo, aquí estoy. Se fueron los que no estaban en las cuentas de nadie para morir”, dijo.