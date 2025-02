Conmovedora carta de joven que pide la eutanasia en Pasto: “Estoy muerta en vida”

“Me siento cansada”

En el primer fragmento se afirmó: “ Es muy difícil para mí y para mi familia. Vivo por ventilación mecánica y eso me parece injusto. Para mí, no es vida, es solo una vida artificial. Estoy cansada de depender de todos. Estoy consciente y me doy cuenta de absolutamente todo”.

La mujer agregó: “Aparentemente, me ven bien, pero no es así. Yo, realmente, no me siento bien. Además, no sean egoístas. Yo, realmente, me siento cansada, en serio, no doy más. La psicóloga ya habló conmigo y está de acuerdo con la decisión que tomé”.