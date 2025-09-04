Suscribirse

Judicial

Consejo de Estado admitió otra demanda que pide anular la elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional

El magistrado, quien por años fue abogado personal de Gustavo Petro, ha sido fuertemente cuestionado.

Redacción Semana
4 de septiembre de 2025, 2:45 p. m.
Hector Alfonso Carvajal, abogado de Gustavo Petro ante el CNE.
Héctor Alfonso Carvajal, durante varios años, fue el abogado personal Gustavo Petro. | Foto: Suministrada

Una nueva demanda que pide anular la elección de Héctor Alfonso Carvajal Londoño como magistrado de la Corte Constitucional fue admitida para su estudio por parte del Consejo de Estado.

El despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra ya notificó a todas las partes frente a la demanda que presentó el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz en contra de la mencionada elección.

Contexto: La derrota de Gustavo Petro en el Senado que lo obligó a cambiar su gabinete a 11 meses de acabar su Gobierno

El magistrado será notificado personalmente de la admisión de la demanda con el fin de que presente su respuesta si es su deseo. Igualmente, se le comunicó la decisión a la Presidencia de la República y a la Procuraduría General.

El magistrado ponente solicitó al presidente del Senado, Lidio García, que remitiera los antecedentes administrativos relacionados con el acto de elección objeto de la demanda.

El Senado de la República eligió en la noche del martes 20 de mayo a Héctor Alfonso Carvajal como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
Álvaro Uribe, Héctor Alfonso Carvajal y Gustavo Petro, cuando se reunieron los tres | Foto: X:@_JAYAL_

Además, se le comunicó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado frente a la decisión adoptada.

La elección de Héctor Carvajal ha estado llena de polémicas desde el principio. El hecho de haber sido durante años abogado personal de Gustavo Petro, como su representante en procesos de gran envergadura, generó que muchos sectores políticos y académicos pongan en tela de juicio su imparcialidad.

Contexto: Abogado Héctor Carvajal, cercano a Gustavo Petro, fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional: “No se equivocaron”

Esto, teniendo en cuenta que en la Corte Constitucional se entrará a debatir la aprobación de las reformas impulsadas desde el Gobierno y defendidas a capa y espada por el jefe de Estado.

Igualmente, se le cuestionó el hecho de que en la mitad de su periodo como magistrado entrará en la edad de retiro forzado.

Adicionalmente, la Corte Constitucional quedaría desequilibrada en cuanto a la cuota de género. En este punto se señala que Carvajal llegó a ocupar el despacho que dejó la magistrada Cristina Pardo Schlesinger.

El nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal, en el Senado.
El nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal, en el Senado. | Foto: SENADO.

Por esto, se ha reclamado que la Presidencia, encargada de realizar la terna, debía postular mujeres.

En la primera demanda, como reveló SEMANA, la Presidencia y la Procuraduría General pidieron rechazar las pretensiones de la acción judicial, al aseverar que la conformación de la terna, así como su votación y elección en la Plenaria del Senado, fue acorde.

“En ninguno de los apartes de la demanda se realiza un análisis pormenorizado de los motivos que llevan a concluir el desconocimiento de cada una de tales normas”, contestó el apoderado de la Presidencia.

Contexto: Elección de Camargo: Bolívar denunció que senadores del Pacto Histórico “se voltearon a última hora”: “¿Les llegaron al precio?”

En el estudio de esta demanda, la Procuraduría General pidió rechazar las pretensiones al advertir que “no se evidencia” la existencia de violaciones a principios como la igualdad y la no discriminación.

“No es dable acceder a la suspensión provisional del acto de elección de Héctor Alfonso Carvajal Londoño como magistrado de la Corte Constitucional, toda vez que no se evidencia la trasgresión de los principios de igualdad y no discriminación, ni de los de eficacia, continuidad del servicio y razonabilidad en la administración de justicia”, se resaltó en uno de los apartes del concepto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vicky Dávila revela visita de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota y el listado de peligrosos criminales con los que se reunió

2. Fuertes combates en Arauca: tres guerrilleros del ELN fueron dados de baja por el Ejército

3. Estos estadounidenses recibirán apoyo económico en las próximas semanas; ¿está usted entre ellos?

4. Néstor Lorenzo gana 2,4 millones de dólares, mientras este es el sueldo de Óscar Villegas en Bolivia

5. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal acabó perjudicado en la etapa 12

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Consejo de EstadoHéctor Carvajal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.