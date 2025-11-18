Constituyente en Colombia, más riesgos que soluciones. Exmagistrados y expertos opinan

El debate alrededor del proyecto de ley del gobierno, que fue anunciado desde China, con el cual se propone una Asamblea Constituyente, que esté integrada por 71 delegatarios, con participación de hombres y mujeres, está candente.

En la Andi, varios expertos, entre magistrados y líderes de opinión, participaron en un foro temático que intentó resolver una pregunta que se están haciendo millones de ciudadanos: “¿Necesita Colombia una Constituyente?.

Con la moderación de Bruce Mac Master, presidente de la Andi, participaron Alejandro Linares, expresidente de la Corte Constitucional; Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia; Alfonso Palacios, vicepresidente jurídico de la Andi, y Claudia Dangond, directora de Derecho Público de la Universidad Javeriana.

Linares dejó ver que hay riesgos que podrían llevar a que la inversión no despegue; o que se le puedan limitar las funciones de la Corte Constitucional, sin contar con que podría restringirse el modelo de economía mixta, ante el ataque persistente desde el gobierno a la propiedad privada.

Pero uno de los puntos en los que coincidieron los expertos es en las posibilidades de que se busque la reelección presidencial. “Son muchos riesgos”, manifestó Linares. En contraste, el argumento oficial es que dicha Constituyente es necesaria para que el país pueda avanzar en medio del freno que se está ejerciendo.

Alejandro Linares, expresidente de la Corte Constitucional. | Foto: Andi / Youtube

Todo esto lo enmarcaron los expertos en el contexto, según el cual, el gobierno argumenta que hay un bloqueo institucional a los programas. Arrubla fue quien puso sobre la mesa el listado de proyectos que le ha pasado el Congreso de la República, el cual, sin embargo, fue destacado como un instrumento de control que no puede perderse en una democracia. “Le aprobaron la reforma Tributaria, la pensional, la laboral. Incluso un tema delicado como la jurisdicción agraria. La reforma a la salud la enredó el mismo Ejecutivo, primero con unas propuestas originales inviables y luego con la expedición de decretos”.

Se requieren pesos y contrapesos

Para varios de los expertos que participaron en el foro, en la propuesta de una Asamblea Constituyente habría un efecto político para luego sustentar que “no me dejaron hacer las cosas”, dijo Arrubla.

Dangond, por su parte, destacó que hacía rato no se veía un Congreso de la República de pie, haciendo el control que está dentro de sus funciones. Desde su perspectiva, de alguna manera los tres poderes se han mantenido independientes, pese a que no se perdió de vista el presidencialismo existente, que ha desplegado decretos y emitido mensajes para ver cómo son recibidos.