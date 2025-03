Contraloría evidenció irregularidades del exalcalde de La Dorada, Caldas, por obras del alcantarillado

Aunque han pasado casi tres años desde que se anunciaron las obras y se creyó que se tendría una mejor calidad de vida por cuenta del mejoramiento del alcantarillado, la realidad las calles quedaron abiertas, no se empezaron las obras y no hay plata para terminar el proyecto.

Se agrega que: “Irregularidades en la administración de suministros y en los soportes del anticipo del contrato de obra No. 749-2022, por un total de $7.726.108.980 (Hallazgo No. 02). Manejo irregular del factor multiplicador del personal en el contrato de interventoría No. 741-2022, con un impacto económico de $300.964.663 (Hallazgo No. 03). Incumplimiento de las especificaciones técnicas y mala planeación del proyecto, con un perjuicio económico de $75.062.286 (Hallazgo No. 04)”.