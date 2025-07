Convocan marcha en Calamar, Guaviare, tras masacre de 8 evangélicos por las disidencias

Al mismo tiempo, envió el mensaje a los ilegales que siembran terror entre los pobladores de esta zona de Colombia: “Con clamor, le pedimos a los grupos a margen de la ley que hacen presencia en el territorio, que respeten el derecho internacional humanitario, pero sobre todo que respeten la vida y la integridad de la población civil. La gente no quiere ser parte de este conflicto”.

El mandatario de los habitantes de Calamar también hizo un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que no los deje solos en medio de esta grave situación de orden público que viven en este territorio.

“Les he llamado vehemente al Gobierno Nacional. Creo que es momento de que pongan sus ojos en el departamento de Guaviare y que se den cuenta de que lo que está pasando en el Guaviare no está bien y no es normal, como dicen por allá. Es momento de que realmente lleguen con acciones concretas y que apoyen el territorio y a las personas que están sufriendo esta terrible guerra”, expresó.