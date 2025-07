Corrupción en la UNGRD: defensa de César Manrique Soacha calificó de “inconstitucional” la petición de medida de aseguramiento de la Fiscalía

El jurista aseveró que la petición del ente investigador es “inconstitucional” y se basa en lo que calificó una “imputación inflada” contra el exfuncionario al que se le quiso vincular con el escándalo de corrupción que permeó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En este sentido alertó que no se presentó una prueba directa o clara que demostrar que Manrique Soacha representara un peligro para la sociedad o pudiera manipular evidencias en este caso.

En la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes 14 de junio, el abogado aseveró que la Fiscalía General incurrió en varias contradicciones durante la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, haciendo señalamientos que no tenían relación con los hechos materia de investigación.

El jurista aseguró que no es lo “la sociedad espera o crea que quiere sino lo que la sociedad necesite. Los jueces existen para eso, para recordar que este ciudadano que está a mi lado (señalando a Manrique Soacha que estaba a su lado izquierdo) que pese a que el andamiaje judicial está en su contra por hechos ciertos o no que lo discutiremos en el juicio”.

Trespalacios aseguró que la Fiscalía les entregó información “parcial y fragmentada” sobre los hechos que se estaban investigando, alertando que no pudo realizar una contrastación se los señalamientos. “Lo único que se nos entregó fueron breves párrafos. En los que no se entendía el contexto”.

“Incluso una de las personas señaladas de pertenecer a esta organización criminal, el señor Sneyder (Pinilla) manifestó dentro de su declaración que no le consta que el señor Manrique Soacha es o no es el jefe del señor Barreto. Esto no le consta directamente”, enfatizó.