Ricardo Roa tendrá 10 días para entregar toda la información de gastos de la campaña de Petro por orden de la Corte Constitucional

El asunto tiene que ver con una solicitud de información que realizó el portal La Silla Vacía, no le fue entregada y el caso llegó al alto tribunal que “ amparó los derechos de petición y de acceso a la información de la accionante y ordenó al accionado responder una serie de preguntas sobre los gastos de la campaña política, el registro de aquellos y su reporte ante las autoridades electorales ”, informaron desde la Corte Constitucional.

No obstante, en una primera instancia, la solicitud había sido negada por y como respuesta a una tutela que ´presentó luego que le fuera negada la información pedida en el derecho de petición, la declararon improcedente al argumentar que, “el demandado (Ricardo Roa) presta un servicio público. No ejerce funciones públicas o actividades que comprometan el interés general y no ostenta una posición que someta a la accionante a una situación de indefensión o subordinación. La Sala revocó las decisiones de los jueces de instancia y, en su lugar, amparó los derechos alegados”.