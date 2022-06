Covid-19: estos son los puntos de vacunación habilitados este miércoles 15 de junio en Bogotá

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá informó este martes cuáles son los puntos de inoculación contra la covid-19 que estarán habilitados este miércoles 14 de junio, para que los bogotanos se acerquen a ellos y se protejan contra el SARS-CoV-2.

Las autoridades sanitarias han hecho énfasis en las últimas semanas en la campaña de vacunación contra el virus, sobre todo porque se ha evidenciado un leve aumento en los casos y muertes por esta enfermedad respiratoria.

En el caso específico de Bogotá, cabe destacar que sigue siendo la ciudad con más casos nuevos en cada reporte del Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) sobre la situación epidemiológica del país, lo que ha hecho que las autoridades pongan la lupa sobre la gestión del autocuidado de la ciudadanía.

De hecho, en el último informe, la capital colombiana registró, del 3 al 9 de junio, una cifra de 4.098 casos nuevos del virus, doblando los 2.337 que había identificado entre el 27 y el 2 de junio.

👋¡En Bogotá no bajamos la guardia; continuamos vacunando contra el covid-19! Inicia, completa esquema o recibe la dosis de refuerzo💉 este miércoles 15 de junio en cualquiera de los siguientes puntos habilitados en la ciudad! ¡Te esperamos! ✅

⬇ pic.twitter.com/avdbbPIxga — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) June 14, 2022

Estos son algunos de los puestos de vacunación que estarán en funcionamiento, según el despacho sanitario, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.:

Centro Comercial Portal 80

Centro Comercial Hayuelos

Centro Comercial Mallplaza

Centro Comercial Cafam Floresta

Hospital de Suba

Compensar Cra. 68

SuperCADE Bosa

SuperCADE Manitas

Centro Comercial Bulevar Niza

Biblioteca El Tintal

Centro Comercial El Tunal

Centro Comercial Dorado Plaza

Centro Comercial Nuestro Bogotá

La Secretaría ha sido enfática en que a estos puntos de inmunización puede ir toda persona sin importar a qué EPS está afiliada o si no tiene afiliación.

“Colombia vive un pequeño pico de covid-19″, advierte el ministro de Salud

Dado el incremento de casos de contagios de covid-19 que vive el país, de acuerdo con el último registro que reportó 8.742 casos nuevos y 9.120 casos activos con corte al 9 de junio, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, anunció que Colombia vive un pequeño pico.

“Sí hay un pequeño pico. De hecho, la semana pasada se incrementó el número de casos, 3.092 casos más, y estamos viendo que en Colombia está creciendo una nueva subvariante de ómicron, que es la B4″, indicó el ministro.

Aclaró Ruiz que este es un pico de contagios, no de fallecimientos, en la cual el país se mantiene estable, lo que da claridad del nivel de protección que tienen los colombianos en gran parte gracias a las vacunas.

“De hecho, las hospitalizaciones por cuidado intensivo en Colombia han venido reduciéndose sustancialmente”, explicó. De esta manera, se tiene claro que lo que existe es un panorama de mayor contagio sin mayor mortalidad ni severidad.

Colombia presenta un leve incremento en el número de contagios por COVID-19, y sigue representando un mayor riesgo para la salud de personas sin vacunarse y con factores de riesgo. Por eso, mantén #HábitosQueSalvanVidas pic.twitter.com/IyFCCtBTt0 — MinSaludCol (@MinSaludCol) June 14, 2022

Y completó al respecto que la letalidad actual está muy por debajo de 1, en contraste con los 2,2 puntos que se tuvo durante la pandemia. “Realmente ómicron es una variante altamente transmisible, pero que definitivamente muestra una baja mortalidad”, puntualizó.

Ruiz, en este sentido, sostuvo se puede analizar que hay una adaptación del virus muy cercana a la endemicidad. “Contagiando personas, pero no necesariamente llevando a una letalidad”, dijo.

Pero reconoció que “en lo que sí tenemos un riesgo es en las personas que no tienen la cobertura de inmunidad suficiente. Entonces ahí si tenemos una preocupación, principalmente en los niños que no se han vacunado y en los adultos mayores de 50 años que no se han aplicado el refuerzo”.